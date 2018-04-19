Halisdemir'in şehit edilmesi davasında karar (1)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada, 18 sanığın tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, hükmü açıkladı.
Buna göre, 18 sanığın tamamı, Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.
Mahkeme heyeti, bütün sanıklara, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ancak fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak sanıkların 13'ünün cezasını takdiri indirimle müebbet hapse çevirdi.
Mahkeme, diğer sanıklar hakkında takdiri indirim uygulamadı.
(Sürecek)
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