Batman'ın Beşiri ilçesinde dün başlayan "Halit Bağdu'yu anma ve aş dökme etkinlikleri" sona erdi.

Örmegöze Köyü Kani Reva Mezrası'nda 1954 yılında hayatını kaybeden kanaat önderi Halid Bağdu'yu anmak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen programda mevlit ve ilahiler okundu, yemek verildi.

Misafirler için kurulan yer sofrası için 100 kurban, 1,5 ton pirinç, 2 ton sebze kullanıldı.

Yemek sonrası Halid Bağdu'nun türbesini ziyaret eden misafirler daha sonra memleketlerine döndü.

- 42 yıldır katılıyor

Ankara'dan 42 yıldır etkinliklere katılmak üzere geldiğini belirten Üçler Çakır, şöyle konuştu:

"Ankara'dan 3 otobüsle geldik, İki gün boyunca ziyarette bulunduk. Türkiye'nin her yerinden gelen kardeşlerimizin çadırlarını ziyaret ettik, karşılıklı ikramlarda bulunduk, kardeşliğimizi pekiştirdik. Bu güzellik anlatılmaz bir duygu ancak yaşanır. Allah tekrar gelmeyi nasip etsin."

Bursa'dan 38 yıldır geldiğini ifade eden Rahime Ferik, "Türkiye'nin birçok bölgesinden kardeşlerimiz burada." dedi.