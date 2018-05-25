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Halk Bankası'na para cezası iddiasına soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:27 | Son Güncelleme

ABD'den Halk Bankası'na para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesaplarından yapılan haber ve yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası'na önemli miktarda para cezası verildiği yönünde bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan haber ve yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Halk Bankası'nın avukatları tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilerek, Halk Bankası AŞ'nin 16 Mayıs'ta ABD'de karara bağlanan davada taraf olmadığı, mahkeme tarafından banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar da bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, banka avukatlarınca, ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası'na herhangi bir ceza bildiriminde bulunulmadığının iletildiği kaydedildi.

Yapılan müracaatta, Halk Bankası AŞ hisselerinin Borsa İstanbul AŞ'de işlem gördüğü ve hisse yatırımcılarının önemli bölümünün de yabancı kurumsal yatırımcı olan halka açık şirket niteliğinde olduğu halde, bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası AŞ'ye önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerlerini etkileyici, bankanın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte haber ve yorumlar yapıldığı bilgisi verildiği aktarıldı.

Başsavcılık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin önemli kurumlarından biri olan Halk Bankası AŞ'nin güven ve itibarını sarsacak nitelikteki bu haber ve yorumların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 'İtibarın Korunması' başlıklı 74. maddesi hükmüne aykırı olduğu gibi aynı kanunun 158. maddesindeki hükmü ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı 107. maddesi hükmü uyarınca da suç teşkil ettiğinden bahisle ihbarda bulunulması üzerine, ihbara konu tüm eylemlerin tespiti ile failler hakkında yasal gereğinin yapılmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

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