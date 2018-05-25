Halk Bankası'na para cezası iddiasına soruşturma

İSTANBUL (AA) - ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası'na önemli miktarda para cezası verildiği yönünde bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan haber ve yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Halk Bankası'nın avukatları tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilerek, Halk Bankası AŞ'nin 16 Mayıs'ta ABD'de karara bağlanan davada taraf olmadığı, mahkeme tarafından banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar da bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, banka avukatlarınca, ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası'na herhangi bir ceza bildiriminde bulunulmadığının iletildiği kaydedildi.

Yapılan müracaatta, Halk Bankası AŞ hisselerinin Borsa İstanbul AŞ'de işlem gördüğü ve hisse yatırımcılarının önemli bölümünün de yabancı kurumsal yatırımcı olan halka açık şirket niteliğinde olduğu halde, bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası AŞ'ye önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerlerini etkileyici, bankanın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte haber ve yorumlar yapıldığı bilgisi verildiği aktarıldı.