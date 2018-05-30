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Halk Bankası'na para cezası iddiasına yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 18:01 | Son Güncelleme

ABD'den Halk Bankası'na para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesaplarından yapılan haber ve yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası'na önemli miktarda para cezası verildiği yönünde bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan haber ve yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk Bankası'nın avukatları tarafından yapılan ihbar üzerine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 158. maddesinde tanımlanan "İtibarın Zedelenmesi" suçundan başlatılan soruşturma kimliği tespit edilen Kerim Y., Ankara'daki ikametinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Kerim Y. soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Kerim Y.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kerim Y. işlemlerinin ardından Üsküdar Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Halk Bankası soruşturma

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