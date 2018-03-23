Halk eğitim merkezi müdürleri Saruhanlı’da toplandı

Manisa’nın ilçelerinde bulunan halk eğitim merkezlerinin müdürleri Saruhanlı’da bir araya gelerek, değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı.
Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, okuma-yazma seferberliği ve yıl sonunda yapılacak olan öğrenme şenlikleri ilgili fikir alışverişi yapıldı. İl Milli Eğitimi Şube Müdürü Bülent Şimşek başkanlığında Saruhanlı Belediyesi Sosyal Tesisler Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Saruhanlı Halk Eğitimi Müdürü Mehmet Yüksek yaptı. Yüksek, “Çok faydalı bir toplantı oldu. Diğer müdür arkadaşlarımızla istişareler yaparak halkımıza nasıl daha iyi hizmet edebiliriz hakkında gerekli görüşmeleri yaptık. Vatandaşımızın her konuda eğitimi için bu zamana kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, bundan sonra da aynı özveriyle çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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