Halk Ekmek'in ramazan pidesi 1 lira

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek, ürettiği 300 gramlık ramazan pidesinin 1 liradan satılacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında bu yıl ramazan ayı için günlük ortalama 150-160 bin pide üretimi planlandığı belirtilerek, "300 gram pidenin piyasa satış fiyatı 1 liradır. Bu durumda pidenin kilogram fiyatı 3,33 liraya gelmektedir." denildi.
Açıklamada, piyasadaki 2 lira karşılığında satılan 275 gram pidenin kilogramının 7,27 liraya geldiği hatırlatılarak, Halk Ekmek fabrikalarından üretilip piyasaya sunulan 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatının uygun olduğu belirtildi.
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!
Son dakika! İran'dan ABD açıklaması
"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"
İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!
MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi
Konya'da üniversiteyi karıştıran not!
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Güldüren Ramazan capsleri
Bu fiyata çoban bulamayınca yurt dışından getirtti
Okuyucu Yorumları 0 yorum