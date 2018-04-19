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Halk Evi Sergi Salonu’nda özel bir sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

Uzun yıllar resim çalışmalarını yurtdışında sürdüren Bursalı ressam Alp Özelmas, ikinci kişisel sergisini Nilüfer Halk Evi Sergi Salonu’nda açtı.Bursalı ressam Alp Özelmas, portre ağırlıklı yağlı boya çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

Halk Evi Sergi Salonu’nda özel bir sergi

Uzun yıllar resim çalışmalarını yurtdışında sürdüren Bursalı ressam Alp Özelmas, ikinci kişisel sergisini Nilüfer Halk Evi Sergi Salonu’nda açtı.
Bursalı ressam Alp Özelmas, portre ağırlıklı yağlı boya çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu. Uzun yıllar resim çalışmalarını yurtdışında sürdüren Özelmas, ABD’de başlayan yağlı boya serüvenine Türkiye’de devam ettiğini söyledi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, ressam Alp Özelmas, ağırlıklı olarak portre çalışmalar yaptığını, ancak çevresinde gördüklerini hayal dünyasında canlandırarak tuvale yansıttığını ifade etti. Özelmas, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e de verdiği destek için teşekkür etti.

Halk Evi Sergi Salonu’nda özel bir sergi

Halk Evi Sergi Salonu’nda özel bir sergi

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