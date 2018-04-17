Halk GYO’dan sektöre tam destek

İSTANBUL (AA) - Halk GYO, gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER’in, sektörün gelişimine katkı sağlamak, gündemdeki sorunlara yeni çözümler geliştirmek ve sektöre yol göstermek amacıyla 2000 yılından beri düzenlediği “Gayrimenkul Zirvesi’ne bu yıl “ Zirve Sponsoru” başlığıyla destek vererek öncü misyonunu korudu.

Halk GYO açıklamasına göre, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkul ve inşaat sektörünün gelişimine katkı sağlayacak etkinliklere destek veren ve bu konuda öncü olmak misyonu ile hareket eden Halk GYO, uluslararası bir markaya dönüşen “Gayrimenkul Zirvesi’ne bu yıl “ Zirve Sponsoru” başlığıyla destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin gayrimenkul sektörünün dinamizminin talep yoğun yapısı, sektörün önemli kuruluşlarından biri olarak kendilerini heyecanlandırdığını belirtti. Sektörün gelişimine ve kurumsallaşmasına katkı sağlayacak, sektörün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önemini ve büyüklüğünü anlatacak, yatırımcı kitlelere sektörün sunduğu değerlerden bahsedecek her türlü platformda Halk GYO olarak yer almanın ve öncü olmanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Yetgin, "2017 yılsonunda “Türkiye’nin İlk GYO Sukuk İhracı”nı gerçekleştirerek özellikle sektördeki gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaştırılması konusunda da önemli çalışmalarda bulunan öncü bir kurum olarak, gayrimenkul sektörünün sadece konut alıp satmaktan ibaret olmadığını, sektörün her segmenti ile katma değer yaratarak büyümesinin önemini bu tür sosyal platformlarda yer alarak anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.