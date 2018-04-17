HABER

Halk GYO’dan sektöre tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Halk GYO, uluslararası bir markaya dönüşen “Gayrimenkul Zirvesi’ne bu yıl “ Zirve Sponsoru” başlığıyla destek verdi

İSTANBUL (AA) - Halk GYO, gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER’in, sektörün gelişimine katkı sağlamak, gündemdeki sorunlara yeni çözümler geliştirmek ve sektöre yol göstermek amacıyla 2000 yılından beri düzenlediği “Gayrimenkul Zirvesi’ne bu yıl “ Zirve Sponsoru” başlığıyla destek vererek öncü misyonunu korudu.

Halk GYO açıklamasına göre, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkul ve inşaat sektörünün gelişimine katkı sağlayacak etkinliklere destek veren ve bu konuda öncü olmak misyonu ile hareket eden Halk GYO, uluslararası bir markaya dönüşen “Gayrimenkul Zirvesi’ne bu yıl “ Zirve Sponsoru” başlığıyla destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin gayrimenkul sektörünün dinamizminin talep yoğun yapısı, sektörün önemli kuruluşlarından biri olarak kendilerini heyecanlandırdığını belirtti. Sektörün gelişimine ve kurumsallaşmasına katkı sağlayacak, sektörün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önemini ve büyüklüğünü anlatacak, yatırımcı kitlelere sektörün sunduğu değerlerden bahsedecek her türlü platformda Halk GYO olarak yer almanın ve öncü olmanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Yetgin, "2017 yılsonunda “Türkiye’nin İlk GYO Sukuk İhracı”nı gerçekleştirerek özellikle sektördeki gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaştırılması konusunda da önemli çalışmalarda bulunan öncü bir kurum olarak, gayrimenkul sektörünün sadece konut alıp satmaktan ibaret olmadığını, sektörün her segmenti ile katma değer yaratarak büyümesinin önemini bu tür sosyal platformlarda yer alarak anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklamasıAK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması
Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halk GYO

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlık binasından büyük panik

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlık binasından büyük panik

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

26 Ağustos'ta erken seçim mi yapılacak? Tatil planları karıştı

26 Ağustos'ta erken seçim mi yapılacak? Tatil planları karıştı

Son dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezası

Son dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezası

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.