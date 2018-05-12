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Halk koşusunda 'silikosiz hastaları' için koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel halk koşusu, renkli görüntülere sahne oldu.

Halk koşusunda 'silikosiz hastaları' için koştu

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel halk koşusu, renkli görüntülere sahne oldu. 3 kategoride düzenlenen yarışmaya, yaklaşık 550 yarışmacı katıldı. Eğitim ve toplum gönüllüsü Semiramis Karaaslan (64) da silikosiz hastalığına dikkat çekmek için koşuya katıldı.
Bingöl Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ile İl Atletizm Temsilciği tarafından halk koşusu düzenlendi. 'Koşabiliyorken Koş' sloganıyla yapılan 3 kilometrelik yarışa, 3 kategoride yaklaşık 550 yarışmacı katıldı. Şehir stadyumundan başlayarak, kent merkezindeki Valilik binası bahçesine kadar devam eden koşunun ardından bir açıklama yapan
Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz geleneksel halk koşusunu tamamladık. Değişik kategorilerde vatandaşlarımız koştu. Farkı kategorilerde ödüllendirilmeler de yapıldı. Bu etkinlik hem spor kültürüne hem de sosyalleşme açısından Bingöl'e ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bu yarışmanın Türkiye'nin sporuna, sağlığına ve toplumsal dayanışmasına vesile olacağına inanıyoruz. İnşallah yapacağımız spor faaliyetleri de Bingöl'de spor anlayışına katkıda bulunur. Malumunuz, modern toplumlarda insanların şikayet ettiği konulardan biri de hareketsizlik ve bundan kaynaklı hastalıklardır. Bu anlamda, böylesi etkinliklerle farkındalık oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Bundan dolayı bu etkinliğe ilgi gösteren sporcu arkadaşlara, paydaşlarımıza, görevli personellere ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.
SİLİKOZİS HASTALARI İÇİN KOŞTU
Silikozis hastalığına dikkat çekmek amacıyla koşuya katılan eğitim ve toplum gönüllüsü Semiramis Karaaslan ise yaptığı açıklamada, "Silikozis hastaları için koştum. Onların umudu olmak için koştum. Gençlerimiz koşuyor, kadınlar koşuyor, yaşlılarımız koşuyor" diye konuştu. Katılımcı kategorisinde ödül alan Karaarslan, hediye çekini silikozis hastalarına armağan edeceğini söyledi.
Yarışmada, erkekler ve kadınlar kategorisinde birincilere 700, ikincilere 500, üçüncülere 300 lira, 35 yaş üstü erkekler ve kadınlar kategorisindeki birincilere 400, ikincilere 300, üçüncülere ise 200 lira ödül hediye çeki ve madalya verildi. Tüm kategorilerde ilk 20'ye giren katılımcılara da madalya verildi.

FOTOĞRAFLI

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