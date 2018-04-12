HABER

Halk Merkezleri Korosu’nun yıl sonu konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde açılan Türk Halk Müziği Korosu atölyelerine katılanlar, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları yıl sonu konseri ile taçlandırdı.Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri Türk Halk Müziği Korosu’nu oluşturan atölye katılımcıları, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde (YKSM) Türk Halk Müziği Konseri verdi.

Halk Merkezleri Korosu’nun yıl sonu konseri

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde açılan Türk Halk Müziği Korosu atölyelerine katılanlar, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları yıl sonu konseri ile taçlandırdı.
Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri Türk Halk Müziği Korosu’nu oluşturan atölye katılımcıları, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde (YKSM) Türk Halk Müziği Konseri verdi. İbrahim Eke tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği Konseri’ne çok sayıda Eskişehirli katıldı. 58 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 62 koristten oluşan Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri Türk Halk Müziği Korosu, konserde birçok türküyü seslendirdi.
Dinleyicilerine adeta müzik ziyafeti çeken Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri Türk Halk Müziği Korosu’nun konser performansı büyük beğeni kazandı. Konser sonrasında dinleyiciler, Halk Merkezleri Türk Halk Müziği Korosu’nu ayakta alkışlarken, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, koristlere çiçek takdim etti.

Halk Merkezleri Korosu’nun yıl sonu konseri

Halk Merkezleri Korosu’nun yıl sonu konseri

Halk Merkezleri Korosu’nun yıl sonu konseri

Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!
O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...
Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıtYunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Afrin'de geçici yerel meclis kuruldu

Afrin'de geçici yerel meclis kuruldu

İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptan ve mürettebatının ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptan ve mürettebatının ifadeleri ortaya çıktı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

2018 Dini Günler Takvimi: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman?

2018 Dini Günler Takvimi: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.