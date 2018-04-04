Halk Merkezlerinden yıl sonu tiyatro gösterisi

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri’nde açılan tiyatro atölyeleri yılsonu gösterisine hazırlanıyor.
Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri’nde açılan tiyatro atölyelerine giden katılımcılar, yıl boyunca hazırlandıkları tiyatro oyunu ile tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 8 - 9 Nisan tarihinde Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterimler saat 11.00’da yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Yıl Sonu gösterileri kapsamında 8 Nisan tarihinde Gökmeydan, Kırmızıtoprak, Sezai Aksoy, Emek, Büyükdere ve Ihlamurkent Halk Merkezleri tarafından “Umut Masalı, Barış Ülkesi, Çocuk Hakları” gibi çocuk oyunları sahnelenecek. 9 Nisan tarihinde ise Kırmızıtoprak Halk Merkezi tarafından “Çehov’dan Esintiler” isimli yetişkin oyunu oynanacak. Gösterilerin ardından düzenlenen tören ile katılımcılara ödül verilecek.
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