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 HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 08:55 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılıyor. Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı.
Eylemin Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kontak kapatan otobüsler
-Detaylar

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