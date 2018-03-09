Halk otobüsleri kontak kapattı (1)

Alper KORKMAZ - İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

ZARAR ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılıyor. Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı.

Eylemin Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor.