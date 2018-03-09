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Halk otobüsleri kontak kapattı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 09:01 | Son Güncelleme

ZARAR ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı.

Halk otobüsleri kontak kapattı (1)

Alper KORKMAZ - İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)
ZARAR ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılıyor. Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı.
Eylemin Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor.

Halk otobüsleri kontak kapattı (1)Halk otobüsleri kontak kapattı (1)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BİR ARAŞTIRMA YAPILSIN BAKALIM BU OTOBÜSLERİN SAHİPLERİ KİMLER PAY BÜYÜK YA ONLAR AZ ALIYORLAR YA ONDAN BU İSYAN.
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