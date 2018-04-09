Halk otobüsü çatışmanın ortasında kaldı! Dehşet anları kamerada

Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, bir otomobil içerisinden aralarında husumet bulunan otoparktakilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmada Murat Gelener hayatını kaybederken, Mikail A., Mahmut A., Mesut G. ise yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen bir halk otobüsü kurşunların hedefi oldu.
PANİK ANLARI KAMERADA
Kurşunlar halk otobüsüne de isabet ederken, yolcular panik içerisinde yere çömeldi. Otobüs içerisinde yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansırken, çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganların yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
İHA
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar
Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda
Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum