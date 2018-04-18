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Halk otobüsü şoförüne uyuşturucu gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 18:59 | Son Güncelleme

Sürücünün ehliyetinin de sahte olduğu belirlendi

İSTANBUL (AA) - Eminönü'nde sürücü belgesinin sahte olduğu belirlenen ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan halk otobüsü şoförü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekiplerince Eminönü otobüs durakları girişinde durdurulan 34 UP 6426 plakalı halk otobüsü şoförü T.Ö'nün ibraz ettiği sürücü belgesinin sahte olduğu belirlendi.

Şahsın yapılan kaba üst aramasında 3,78 gram uyuşturucu madde elde edildi.

Gözaltına alınan sürücü Sirkeci Polis Merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü uyuşturucu

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