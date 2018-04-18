Halk otobüsü şoförüne uyuşturucu gözaltısı

İSTANBUL (AA) - Eminönü'nde sürücü belgesinin sahte olduğu belirlenen ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan halk otobüsü şoförü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekiplerince Eminönü otobüs durakları girişinde durdurulan 34 UP 6426 plakalı halk otobüsü şoförü T.Ö'nün ibraz ettiği sürücü belgesinin sahte olduğu belirlendi.
Şahsın yapılan kaba üst aramasında 3,78 gram uyuşturucu madde elde edildi.
Gözaltına alınan sürücü Sirkeci Polis Merkezine götürüldü.
Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek
Doğu Perinçek'ten tartışma yaratacak erken seçim açıklaması: Bu bir darbe girişimi
HDP'den sosyal medyayı sallayan halaylı erken seçim paylaşımı
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum