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HALK OTOBÜSÜNDE CİNSEL TACİZ İDDİASINDA 1 TUTUKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:55 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Ataşehir'de özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen 18 yaşından küçük olan iki kişiden; biri “Cinsel taciz" ve “Basit yaralama" suçlarından tutuklanırken, biri de serbest bırakıldı.  Ataşehir'de 22 Haziran tarihinde özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettikten sonra olay yerinden kaçtıkları iddia edilen 18 yaşından küçük F.K.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Ataşehir'de özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen 18 yaşından küçük olan iki kişiden; biri “Cinsel taciz" ve “Basit yaralama" suçlarından tutuklanırken, biri de serbest bırakıldı.
Ataşehir'de 22 Haziran tarihinde özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettikten sonra olay yerinden kaçtıkları iddia edilen 18 yaşından küçük F.K. ve F.M., polis tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı.
Kadını taciz ettikten sonra çıkan tartışmada olaya müdahale edenleri bıçakla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
F.M.'nin savcılık sorgusunda otobüsün hareket etmesi ile arkadaşı F.K.'nın bir bayana değdiğini, bunun üzerine iki bayanın arkadaşına tepki gösterdiğini, daha sonra şoförün otobüsü sağa çektiğini, herkesin araçtan indiğini, inenlerin F.K.'ya saldırdığını, F.K.'nın da kendisini korumak için bıçak çektiğini, daha sonra da olay yerinden kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

DENGESİNİ KAYBEDİP ÇARPMIŞ
F.K.'nın ise savcılık sorgusunda, bindikleri otobüsün çok kalabalık olduğunu, otobüs hareket edince tutunamayarak dengesini kaybedip bir bayana çarptığını, yanlarında olan iki bayanın buna kızdığını, kendisine vurmaya başladıklarını, ardından herkesin kendilerine saldırmaya başladıklarını, otobüsten indikten sonra da kendisini korumak için bıçak çektiğini, bayanlara da hakarette bulunmadığı şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Savcı, F.M.'yi serbest bırakırken, F.K.'lı da, “Cinsel taciz" ve “Basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, F.K.'nın tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü
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-Kavganın cep telefonu görüntüleri
-Otobüsten görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Sürücü ile röportaj
-Çevredeki vatandaşlarla röportaj
-Yerdeki bıçak ve tornavida
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler

26.06.2018 - 13.06 Haber Kodu : 180626047

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