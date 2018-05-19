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Halk otobüsüne saldırı anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bıçaklı ve sopalı grubun halk otobüsüne saldırması ve yolcuların yaşadığı panik, araçtaki kameraya yansıdı - Otobüs şoförü Birelli: - "Araca saldırdılar, camları kırdılar. Yolcular da çok tedirgin oldu. Sonra çevredeki vatandaşların tepkisiyle uzaklaştılar. Otobüse girebilselerdi beni öldüreceklerdi"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bıçaklı ve sopalı grubun halk otobüsüne saldırması ve yolcuların yaşadığı panik, araçtaki kameraya yansıdı.

İstiklal - 60. yıl hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde, Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda bıçak ve sopalar bulunan 4-5 kişinin araca yaklaşması yer alıyor.

Kayıtların devamında saldırganların binmeye çalıştıkları otobüsün camlarını kırmaları ve yolcuların panikleyerek aracın arka tarafına doğru geçmeleri görülüyor.

Otobüs şoförü Ecevit Birelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik ışıklarında motosiklet sürücüsünün sözlü saldırısına ve tehdidine maruz kaldığını belirterek, "Motosiklet sürücüsünün tehdit etmesinden bir süre sonra aynı kişi birkaç arkadaşıyla ellerindeki bıçak ve sopayla önümü kestiler. Araca saldırdılar, camları kırdılar. Yolcular da çok tedirgin oldu. Sonra çevredeki vatandaşların tepkisiyle uzaklaştılar. Otobüse girebilselerdi beni öldüreceklerdi." diye konuştu.

Birelli, saldırının ardından Güven Polis Merkezi'ne giderek saldırganlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
araç kamerası Gaziantep halk otobüsü saldırı

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