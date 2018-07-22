Halk otobüsünün tehlikeli manevrası kavga çıkardı

Arbedenin ardından her iki taraf da bir birinden şikayetçi olurken, Mercan'ın hastaneden darp raporu, Şanlı'nın ise 7 gün boyunca çalışamaz raporu aldığı öğrenildi.

- "Beni yumrukladı, otobüsten aşağı attı"

Eğitmen Gönül Mercan, AA muhabirine, otobüsün trafiği tehlikeye atarak aniden üzerlerine doğru manevra yaptığını belirtti.

Daha sonra otobüs durağında hatasını söylemek için yanına gittiğinde Şanlı'nın kendisini darbettiğini iddia eden Mercan, şunları kaydetti:

''Onu takip ettim, ilk önce durması için korna çaldım. Daha sonra otobüse binerek kendisini uyardım, hata yaptığından dolayı bir özür bekledim. 'Özel halk otobüsü şoförüsün bunu yapmaya utanmadın mı?' dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Beni yumrukladı, otobüsten aşağı attı. Polis çağıracağımdan gitmemesi için otobüse tekrar bindim. Beni tekrar otobüsten yumruklayarak aşağı atmaya çalışırken düşmemek için onu tutarak onu aşağı çektim. O hakaret edince ben de sinirden kendimi tutamadım. Çevreden gelen vatandaşlar bizi ayırdı. Daha sonra darp raporu alarak kendisinden şikayetçi oldum. Keşke olmasaydı, bir özürle kapansaydı.''

- "Kötü bir niyetim yoktu"

Otobüs şoförü Seher Şanlı ise seyir halindeyken sürücü kursu aracının fren yapmasından dolayı önce sağ sonra sol şeride geçtiğini savundu.