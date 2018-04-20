23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ortaokul öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri yapıldı.
Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ortaokullu öğrenciler hazırladıkları halk oyunları gösterilerini sundular. Yapılan etkinliğe okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bilecik Atatürk İlkokulu, Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu, Bilecik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu, Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi ve Hayme Ana Mesleki ve Bilecik Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekipleri tarafından sunulan gösteriler büyük ilgiyle izlendi.
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