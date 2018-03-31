Halk Oyunları Grup Müsabakaları Adıyaman’da başladı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığının Bölgesel Halkoyunları Grup Müsabakaları Adıyaman’da başladı.

2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan Halk Oyunları Gurup Müsabakaları Adıyaman Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenmeli ve düzenlenmesiz olarak yapılacaktır. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisi olmak üzere 8 ilden 24 takım idareci, antrenör, hakem, müzisyen ve sporcular olmak üzere yaklaşık bin 750 kişi katılacaktır. Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş illerinden ekipler Adıyaman’da ki müsabakalarda mücadele edecek. İki gün sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren ekipler bir üst gruba gitmeye hak kazanacak.

Halk Oyunları müsabakalarının başlangıcında açılış seremonisi düzenledi. Seremoniye Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Remzi Kaya ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılışta konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Halk Oyunlarının bir kültür olduğunu vurgulayarak, “Halk Oyunu bir kültürdür ve sizlerde kültür elçilerimizsiniz. Sizler kültür elçileri olarak buradasınız. Bu kültürümüzün yok olmaması lazım. Ülke olarak kültürümüze sahip çıkmamız lazım, buna çok ihtiyacımız var. Çocuklarımızın, gençlerimizin kültürümüzü geleceğe aktarıyor. Tüm takımlara ve yarışmacılara başarılar diliyorum. Güzel bir yarışma olmasını temenni ediyorum. Burada önemli olan yarışmak değil önemli olan kültürümüzü yansıtmak. Anne ve babalara çocuklarını kültür elçisi yaptıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Remzi Kaya ise konuşmasında, “Öncelikle bizleri Adıyaman’da ağırladıkları için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü teşekkür ediyorum. Bu salonu bize tahsis ettikleri için Adıyaman Üniversitesi Rektörüne teşekkür ediyorum. Bu salonda gördüğünüz gençlerimiz kültür elçiliği yapıyorlar. Günümüzde anneler babalar çocuklarını çok sıkıyor. Fırına, bakkala göndermeye çekiniyor ama sonuçta bu çocuklar kültürümüzü bilmesi gerekiyor. Çünkü geleceğin yöneticileri oluyorlar. Bizler sporcularımızın bu kültürümüzü tanıtması sosyal etkinliklere katılmasına memnuniyet duyuyoruz.Sporun olduğu yerde kötülük olmaz. Kültürümüzü geleneğimizi yaşatmak bizim en büyük görevimiz” şeklinde konuştu.