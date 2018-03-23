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Halk Oyunları İl Yarışmasında FOMGET 10. kez il birincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:15 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (FOMGET), Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen “Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması”nda, “Büyükler Geleneksel Düzenlemeli” dalında birinci oldu.Halk Oyunları İl Yarışması’nda bu yıl da şampiyon olan Büyükşehir Halk Oyunları Topluluğu, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, 10.

Halk Oyunları İl Yarışmasında FOMGET 10. kez il birincisi oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (FOMGET), Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen “Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması”nda, “Büyükler Geleneksel Düzenlemeli” dalında birinci oldu.
Halk Oyunları İl Yarışması’nda bu yıl da şampiyon olan Büyükşehir Halk Oyunları Topluluğu, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, 10. kez birincilik ödülünü aldı.
Cebeci Yaşar Sevim Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya, 10 farklı kulüpten halk dansları topluluğu katılırken, FOMGET, İzmir yöresine ait halk danslarıyla gösterdiği yüksek performansla birincilik kupasını almaya hak kazandı.
Yarışmada; Tuana Gençlik Spor Kulübü Hakkari yöresiyle ikincilik, Çankaya Belediyesi HOYTUR ekibi ise Silivri yöresine ait halk danslarıyla üçüncülük ödülünün sahibi oldu.
Türkiye’yi gerek uluslararası gerekse ulusal birçok yarışmada temsil eden Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu FOMGET, aldığı ödüllerle de Başkent’in de gurur kaynağı oldu.
Gazi Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler tarafından 1993 yılında Ankara’da kurulan Folklor Müzik Gençlik Topluluğu ve Gençlik Spor Kulübü (FOMGET), 1997 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Geleneksel halk danslarına ait ritim ve figürleri ustalıkla sergileyen FOMGET, Türk halk danslarının yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması misyonunu da Ankara Büyükşehir Belediyesi adına başarıyla yerine getiriyor.

Halk Oyunları İl Yarışmasında FOMGET 10. kez il birincisi oldu

Halk Oyunları İl Yarışmasında FOMGET 10. kez il birincisi oldu

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