Halk oyunları şöleni sona erdi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Ordu’da yapılan Halk Oyunları Grup Şampiyonası sona erdi.

40 takımdan 800 sporcunun mücadele ettiği oyunlarda Artvin Halk Oyunları ekibi 1. olurken, Ünye’nin Dünkü Çocukları Spor Kulübü 2., Ordu Cotyora Spor Kulübü 3. oldu. Şampiyonayı değerlendiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, yarışmanın kardeşlik havası içerisinde geçtiğini belirtti. Genç, “Özellikle kültürel mirasımızın en önemli değeri halk oyunlarının ilimizde yapılmış olması bizleri çok mutlu etti. Yarışmalar kardeşlik havası içinde geçti. Halk Oyunları Grup Yarışmalarına destek olan Türkiye Halk Oyunları Federasyonumuza, Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, yarışmaların ana sponsoru Altınordu Belediyemize, Halk Oyunları Bölge ve İl Temsilcimize teşekkür ederiz” dedi.