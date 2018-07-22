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Halk oyunları ve ritimle eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, 17 ile 35 yaş arası hafif ve orta derecedeki zihinsel engelli öğrencilere eğitim veriliyor.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, 17 ile 35 yaş arası hafif ve orta derecedeki zihinsel engelli öğrencilere eğitim veriliyor. Halk oyunları ve ritim enstrümanlarının kullanıldığı eğitimlerde, öğrencilerin el ve ayak koordinasyonları gelişiyor. Ayrıca öğrendikleri ritimler ve halk oyunları sayesinde öğrencilerin hafızaları da güçleniyor.

Halk oyunları ve ritim enstrümanlarının kullanıldığı eğitimlerde, öğrencilerin el ve ayak koordinasyonlarının gelişmesine yönelik çeşitli egzersizler yaptırılıyor. Çalışmalarda öğrendikleri ritimler ve halk oyunları sayesinde öğrencilerin hafızalarının da güçlendiğini belirten Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi halk oyunları ve müzik öğretmeni Selma Ulubir, "Müzik ve halk oyunları dersi veriyoruz. Müzik dersi içerisinde enstrüman da çalmayı öğreniyorlar. Ritim ile devam ediyoruz zaten derslerimize. Ritim onların hayatında diğer enstrümanlardan daha faydalı. Ritim, yolda yürümelerine bile destek olabilecek bir enstrüman. Konuşmalarında bile onlara ritim sağlayacağı için hayatlarına o açıdan ritim çok önemli" dedi.

Yaklaşık bir senedir müzik ve ritim eğitimi alan 22 yaşındaki Nazlıcan Parlak haftanın üç günü buraya geldiğini ifade ederek, "Müzik dersi alıyoruz, daha sonra halk oyunları çalışıyoruz. Evde oturmak yerine buraya gelip hem eğlenmek hem öğrenmek benim için çok iyi oluyor" diye konuştu.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Serkan Bakıroğlu yaptıkları atölye ve çalışmalarla çocukların sosyalleşmelerini ve daha sağlıklı bir birey olmalarını hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklara hizmet veriyoruz. Burada çeşitli atölyelerimiz var. Halk dansları, ritim, seramik, yiyecek içecek hizmetleri, bahçecilik atölyeleri gibi yerlerde eğitimler veriyoruz. Burada öğrencilerimiz gelip bu hizmetlerden faydalanabiliyorlar, buradaki amacımız çocuklarımızı buraya alıp burada sosyal gelişimlerini sağlamak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamaktır. Müzik ve ritim grubu ve halk dansları grubunda çocuklarımızın buradaki eğitimler ve egzersizlerle el kol kasları gelişiyor. Göz temasları ve hareket kabiliyetleri gelişiyor bu da onların daha sağlıklı bir birey olmalarına yardımcı oluyor."

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