Halk oyunları yarışmasında Muğla’ya 3 birincilik

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu grup yarışması yapıldı. Yarışmaya Afyon, Uşak, Balıkesir, Kütahya ve Muğla’dan 35 kulüp ile 700 sporcu katıldı. Minik, yıldız, gençler ve büyükler kategorisinde yarışan takımlardan 3 Muğla takımı, kendi kategorilerinde birinci olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün etkinlikte yaptığı konuşmada, Muğla’nın bu organizasyonla 930 kişiyi ağırladığını belirterek, “Sizleri bir araya getirme konusunda birleştirici rolü üstlendiğimiz için mutluyum” diyerek tüm sporculara başarılar diledi.
Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ise, bu tür organizasyonlarla spor turizmini yaymayı ve gençleri sporun içinde tutmayı hedeflediklerini belirtti. Başarılı sporcular yarışmanın sonunda ödüllerini, Muğla Valisi Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ile İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya verdi.
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