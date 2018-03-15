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Halk ozanı Âşık Veysel, CRR’de anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, âşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Âşık Veysel’i ölümünün 45’inci yıl dönümünde türkülerle CRR’de yâd edecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Türk edebiyatı ve müziğine emek veren kıymetli şahsiyetleri doğum ve ölüm yıl dönümlerinde hatırlamaya ve anmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, âşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Âşık Veysel’i ölümünün 45’inci yıl dönümünde türkülerle CRR’de yâd edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Türk edebiyatı ve müziğine emek veren kıymetli şahsiyetleri doğum ve ölüm yıl dönümlerinde hatırlamaya ve anmaya devam ediyor. İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, halk ozanı Âşık Veysel’i vefatının 45’inci yıl dönümünde özel bir konser programıyla türkülerle anacak.
Yedi yaşında gözlerini kaybettiğinde oyalanması için sazla tanıştırılan Veysel, Türkü deyince akla ilk gelen halk ozanlarından biri oldu. 20’nci yüzyıl âşık halk edebiyatının son halkası Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri’nde saz hocalığı da yaptı. Duygu ve düşüncelerini saz çalarak dile getiren Âşık Veysel’in deyişleri pek çok müzisyen tarafından düzenlenerek tekrar okundu.
Âşık Veysel Şatıroğlu; insana duyduğu muhabbetiyle; vatana, toprağa hürmetiyle; senlik-benlik kavgasına itirazıyla; evrensel birlik ve barışa hasretiyle gönüllere taht kurdu.
21 Mart 1973 yılında kaybettiğimiz Anadolu’nun büyük halk ozanlarından Veysel’in geride bıraktığı unutulmaz eserlerini Aysun Gültekin, Cengiz Özkan ve Burcu Güneş seslendirecek.
20 Mart Salı saat 20.00’de İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek konserde Âşık Veysel dostlarını, Veysel’in sesinden kısa şiirlerin de olduğu harika bir gece bekliyor.

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