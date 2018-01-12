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Halk Özel Harekât Derneği: Karardan memnuniyet duyduk

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 15:45 | Son Güncelleme 34 dakika önce

TRABZON, (DHA)- GENEL Merkezi Trabzon'da bulunan Halk Özel Harekât (HÖH) adlı dernek, İçişleri Bakanlığı'nın haklarında başlattığı inceleme ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bakanlığın kararından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

HÖH Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın haklarında başlattığı incelemeden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkımızda başlatılan soruşturmadan duyduğumuz memnuniyeti, siz değerli üye ve takipçilerimiz ile paylaşmak istedik. Duymuş olduğumuz memnuniyet ve haklı gururun sebebi; Derneğimiz alnının akıyla denetlemelerden çıkacağına olan inancımız ve sonrasında üzerimize atılan mesnetsiz iftira ve suçlamalardan da temizlenecek olmamızdır. Plan kuranların en hayırlısı Allah'tır."

'ÜRKÜTÜCÜ İSMİMİZ OLABİLİR AMA…'

HÖH Derneği Genel Başkanı Fatih Kaya, bir süre önce yaptığı açıklamada, 'Halk Özel Harekât' diye bir şey olmadığını, Halk Özel Harekât Derneği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir operasyonel güçmüşüz gibi algılanmak bizi üzdü. Amacımız 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak. 15 Temmuz'u unutturmamak tek amacımız. Ürkütücü ismimiz olabilir ama bizim amacımız budur."

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