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Halk Özel Harekatı (HÖH) kapatıldı mı? Genel Başkan açıkladı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 11:25 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gündeme gelen, sokaklarda dolaşan HÖH yazılı araçlarla tartışma konusu olan, bireysel silahlanmaya gittikleri iddiaları Meclis'e taşınan Halk Özel Harekâtı (HÖH) isimli dernek kapatıldı.

Halk Özel Harekatı (HÖH) kapatıldı mı? Genel Başkan açıkladı...

HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya, İçişleri Bakanlığı’ndan kendilerine uyarı geldiğini belirterek, “Derneğimizin isminin Jandarma ve Polis Özel Harekâtı’nı çağrıştırdığını, bunun da kamuoyunda yanlış algılamalara yol açtığı yönünde uyarı yazısı bize gönderildi. Devletimizin zarar görmemesi, farklı tartışmalara yol açmamak adına derneğimiz HÖH’ü ve 46 şubesini kapattık” dedi.

HÖH Başkanı Fatih Kaya: AKP’nin milisi değiliz, partiye üye değilim, silahım yokHÖH Başkanı Fatih Kaya: AKP’nin milisi değiliz, partiye üye değilim, silahım yok

Kaya, HÖH yerine 15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği kurduklarını, bunun da sadece Trabzon’da faaliyet gösterdiğini söyledi. (Halk TV

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Anahtar Kelimeler:
HÖH kapatıldı mı halk özel harekat 15 Temmuz darbe girişimi

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
yo niye tepki çeksin ki gayet de güzelmiş, bilseydik üye olurduk..........bizim 80 milyonluk ülke halkımızın hepsi devletimizin polisi ve askeriyiz, atalarımızdan miras olan askerlik ruhumuz ebediyete kadar devam edecektir, ettireceğiz..........ÖNCE VATAN......
HERKESE BÖLÜCÜ DİYECEKSİN SONRADA DEVLETİN RESMİ GÜCÜNE PARALEL GÜÇ OLUŞTURACAKSIN.BU RESMEN TERÖRİSTLİK
@turknecat dhkpc ye terör örgütü diyemeyenler için ne diyosun? ve onlara hala oy veren %20?
%100 DOĞRU İSABETLİ BİR KARAR OLMUŞ
bunlar hep kurtlar vadisinin işi, hep gaz hep gaz, millette birşey sanıyor...
HÖH NEDİR BE.... KAPATIP TERÖR ÖRGÜTÜ MUAMALESİ YAPACAKSIN BUNLARA...
Boş işler bunlar kardeş yalakalık işleri bunlar. Devletin polisi yok sanki zırto sen kimsin
chp liler sevinmistir
iyi yapmışlar höh nedir bir baltaya sap olamamış insanlar topluluğu demek daha doğru olurdu
Bunlar halkı kin ve düşmanlığa sevk eden AKP'nin yan kuruluşu.
SANDA HÖH ULAN PİSLİKLER SİZ NEYİN PEŞİNDESİNİZ BU HALK SİZİN GİBİ MAFYA BOZUNTULARINI GÖRMEK İSTEMİYOR SİZİ GİDİ PİSLİKLER.
desifre oldunuz tabi. bu millet sizin gibi ic savas tetikcilerine göz actirmaz
gülerim ağlanacak halimize..adamlar bir de 46 şube yapmış:))
Mal özel harekatı.Hayatta bir bk olamamışların oluşturduğu grup.
Devletin askeri var polisi var. Paralel güvenlik yapılanmasıdır bu, suçtur. Devletin kurumları aciz mi ?
çağrıstırsa çağrıştırsın.adam gibi dernekti.yazık olmuş.
bu nasıl ülke yav kafasina göre silahlı orgut kuruyor buna dernek diyor. sona konu ta meclise kadar gidiyor bu ulkenin polusi ne ise resmi polisi askeri yokmuu ne ise tariyor pes artik
silah vb eğitimin nesi kötü. ne geliyorsa eğitimsizlikten geliyor. bilseydik kapanmadan üye olurduk
bu ampül ler fazla Rambo filmi izlemiş
Sadece ismi değişmis. Silahlanmaya devam. Devletin polisi, askeri varken böyle oluşumlara kesinlikle izin verilmemelidir. Başka birileri de başka nedenlerle örgüt, dernek, vakıf, cemaat adı altında silahlanmaya giderse iç çatışmalara ve kaoslara neden olur.
bu ulkenin askeri polisi bekcisi var onlar guvenligi saglar ..
iti soytarıyı devletçi diye silahlandirisan yarın oburgun o silahı başka amaç için kullanir
Devlet otoritesinin zayıfladığı her ülkede böyle sapık amaçlı silahlı örgütler türer..Bazılarını ise devlet bizzat örgütler veya örgütlenmelerine göz yumar..Geçmiş diktatörlüklere bakın başlangıçta masum görünen daha sonra diktatörün cellat örgütlenmesi olan bir çok örnek göreceksiniz..Hitler'in, Musolloni'nin de böyle sivil görünümlü silahlı yandaş örgütleri vardı ve halka en çok onlar zulmederlerdi...Devlet silahlanmayı önleyici tedbirleri almalı ve sivil halkın elindeki tüm silahlar toplanmalıdır..Kanunlar yeniden düzenlenmeli yoksa sonumuz kötü...
ah be arkadaşlar ,sizi kandıran müslüman görünümlü haçlıları bir ayıt edebilseniz sorun kalmayacak .
normalde kapatmayı akıllarından bile geçirmezler ancak2019 yaklaşıyor ve kar zarar hesabı yapmışa benziyorlar..çok örneği var bu geri viteslerin.
Memleketin geldiği hale bak hukuk devleti ne hale geldi.
kimsiniz lan siz. bu devletin ordusuda var poliside yalakalik yapacağız diye suyunu çıkarmayın çakallik yapmayın
devlet içinde devlet olma çabaları. akp nin silahlı sokak kabadayıları. olur da akp iktidarı kaybederse kaos yaratacak serseri ruhlu militanlar.
desifre oldunuz tabi. bu millet sizin gibi ic savas tetikcilerine göz actirmaz
Reyizin ABD karşıtı olduğunu savunan zihniyet. Reyizin HÖH.lerinin ne kadar ABD özentisi olduğunu göremiyor, sanırsın ABD eyalet polisi, HÖH arabaları ABD, reyizin madalyası israil, hastaları da müslüman, bende gülüyorum
sadece isim değiştirirler kamuflaj
hem yüreğin yok, hemde artistlik yapıyorsun, evcilik mi oynuyorsun evladım.
ne işe yarasınız,kendinizi birşey zanneder insanlara korku saçarsınız,işi gücü olmayan yada hayatta beceriksiz insanlar bunu gibi işlerle uğraşır ondan sonra kendilerini fasulye gibi nimetden sayar,esasında böyle yerlerin tamamem kapatılması gerekir,soralım dernek veya vakıf kurdun gelir nerden kandırdıkları insanlardan aidat alarak kendilerine gelir sağlıyorlar,beceriksiz işe yaramayan tembel uyuşuk asalaklar böyle işlerle uğraşır,çalışın üretinde insanlığa faydanız olsun parazit asalaklar.
ÖHÖ ÖHÖ KURLUABİLİR OZAMAN ASKER JANDARMA EMNİYET YETMİYOR DEMEKKİ HATAT SİVİL HALK KALKSIN GÜVENLİK YÖNETİMLİ HALK GELSİN :)
yazıııık...çocukluğunda sokakta arkadaşlarıyla hırsız polis oyunu oynayamamış amcası...o da şimdi çocukluğundaki bu özlemini gidermeye çalışıyor demek ki....neye kime ne şekilde hizmet..1975 model .amerikan arabasına bakılırsa çok amerikan filmi seyretmiş bu kovboy...Allah akıl versin diyelim..
kanun dışı kurulmuş sözde vatanseverler
dernek kapatılsada bu ülkenin yüzde 80 den fazlası vatan sever ve hepsi HÖH bu kadar basit
TÜRKİYE GEÇMİŞİNDE ADNAN MENDERESİN AŞILMASInda DAHİL ÇORUM MARAŞ SİVAS ALEVİ SÜNNİ OLAYLARI da DAHİL SAĞ SOL TÜRK KÜRT GEZİ PARKI EYLEMLERİ DIŞ GÜÇLERİN DIŞ DİNAMİKLERİN MADDİ İSTİHBARİ FAALİYETLERİ SONUCU HASIL OLMUŞTUR ARKASINDA AMERİKA VE AVRUPA DEVLETLERİ VE ONLARIN İSTİHBARAT BİRİMLERİ VARDIR DEVLETİN HİÇBİR RESMİ KURUMU VE HALK KENDİ GÜCÜ VE İÇ DİNAMİKLERİ İLE BUNLARI YAPAMAZ BÖYLE ORGANİZE OLAMAZ MÜMKÜN DEĞİLDİR
Yalakalığı fırıldaklığı ve asıl önemli olan korkaklığı bir insanın yüzüne ancak bu kadar yansır.Bilirlerki devlet millet sakarya,din imanla prim yapılacağını.Bunların arkasına gizlenip her türlü iblisliği yapmaya zemin yaratırlar.Devlet millet vatan böylemi sevilir çakal.Güvenlik her ülkede meşru güvenlik güçleri ile kontrol edilir.sizin gibileri bilenler iyi bilir.Ne amaçlı onu kurmaya çalıştığını her aklı salim insan bilir.
Türkiye devletinin askeri ve polisi var , siz kimsiniz sizemi kaldı vatandaşı korumak :))
hükümetin görevi ne. korkuluk mu. askeri, polisi var. seferberliğe hazırlanış eğitimi var. yazık
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