Halk Özel Harekatı (HÖH) kapatıldı mı? Genel Başkan açıkladı...

HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya, İçişleri Bakanlığı’ndan kendilerine uyarı geldiğini belirterek, “Derneğimizin isminin Jandarma ve Polis Özel Harekâtı’nı çağrıştırdığını, bunun da kamuoyunda yanlış algılamalara yol açtığı yönünde uyarı yazısı bize gönderildi. Devletimizin zarar görmemesi, farklı tartışmalara yol açmamak adına derneğimiz HÖH’ü ve 46 şubesini kapattık” dedi.
Kaya, HÖH yerine 15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği kurduklarını, bunun da sadece Trabzon’da faaliyet gösterdiğini söyledi. (Halk TV
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