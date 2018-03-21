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Halka 2 bin 500 ücretsiz fidan dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Hisarcık Orman İşletme Şefliği 2 bin 500 ceviz ve badem cinsi fidan dağıtımı gerçekleştirdi.Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Hisarcık Orman İşletme Şefliği tarafından ilçe Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Hisarcık Orman İşletme Şefliği 2 bin 500 ceviz ve badem cinsi fidan dağıtımı gerçekleştirdi.
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Hisarcık Orman İşletme Şefliği tarafından ilçe Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık Orman İşletme Şefi İbrahim Yalçın, Hisarcık Fidanlık Şefi Yusuf Gökşen, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve Belediye Meclis üyeleri de halka fidan dağıttı.
Orman İşletme Şefi İbrahim Yalçın, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla vatandaşlara fidan dikiminin özendirilmesi, yeşil dokunun, ormanların korunması bilincinin aşılanması amacıyla Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 2 bin kaplı ceviz ve 550 badem fidanı olmak üzere toplam 2 bin 500 adet fidan dağıttıklarını söyledi. (MA-EFE)

Halka 2 bin 500 ücretsiz fidan dağıtıldı

Halka 2 bin 500 ücretsiz fidan dağıtıldı

Halka 2 bin 500 ücretsiz fidan dağıtıldı

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