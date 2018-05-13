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Halka açık sıra dışı düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 19:12 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir çift, halka açık parka davet ettikleri arkadaşlarıyla bando eşliğinde balon ve uçurtma uçurdu, Porsuk Çayı kenarında kıyılan nikahın ardından su savaşı yapıp eğlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir çift kent merkezindeki halka açık bir parka davet ettiği arkadaşlarıyla bando eşliğinde balon ve uçurtma uçurdu, Porsuk Çayı kenarında kıyılan nikahın ardından su savaşı yapıp eğlendi.

Kültür sanat evi işleten Damat Murat Şen (36) ile gelin Rabia Kiremitcioğlu'nun (32), Vişnelik Mahallesi Porsuk Çayı kenarında düzenlenen nikahını Büyükşehir Belediyesi memuru Burcu Demirel Oğuz kıyarken, Cityband Orkestrası katılımcılara ve halka keyifli dakikalar yaşattı.

Halka açık parkta bando müzikleri eşliğinde gökyüzüne balon salan, uçurtma uçuran çift ve katılımcılar, su savaşı da yaptı, gönüllerince eğlendi.

Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkta düğün düzenlemeye eşi ile karar verdiklerini ifade ederek, "Klişeleşmiş düğün geleneklerini bir kenara bırakıp eski günlerdeki gibi, herkesin kendini mutlu hissedebileceği, stresten çok eğlence odaklı bir düğün tertip edilmesini istedik. Herkese açık, yani parktaki herkes düğünümüze davetli aynı zamanda. Kimsenin takım elbise mokasen ayakkabı, abiye giyme zorunluluğu, saç yaptırma derdi yok. Herkes rahat biz de rahatız, eğleniyoruz." dedi.

Çocuklara ve çocuk hissedenlere uçurtma dağıttıklarını da anlatan Şen, "Etkinlik için 100 uçan balon yaptık, onları gökyüzüne saldık. Herkes bir dilekle uçan balonları uçurdu. Nikah için bando çağırdık. Nefis çalıyorlar, onlarla eğleniyoruz. Nikah sonrasında birbirimizi ıslatacağız, su savaşı yapacağız parkın içinde çoluk çocuk hepimiz, tamamen eğlenceye dönük bir düğün organizasyonu." diye konuştu.

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Eskişehir nikah

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