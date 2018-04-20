Halkbank Genel Müdürü Arslan:

İSTANBUL (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Trabzon'da son 5 yılda ticari nakdi kredileri 2 katına çıkardıklarını belirterek, "Yenilikçi işler geliştirmeyi, özellikle de nitelikli iş gücü istihdamını artıracak projelerle bölgeye değer katmayı amaçlayan kim varsa Halkbank şubelerine bekliyoruz." dedi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre "Üreten Türkiye Toplantıları" ve "Esnaf Lokantası Sohbetleri" kapsamında Türkiye genelinde Esnaf ve KOBİ'lerle buluşmaya devam eden Halkbank'ın yeni durağı Trabzon oldu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Üreten Türkiye Toplantıları" kapsamında Trabzon iş dünyasından 700 katılımcının talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Arslan, Trabzonlu firmaların işlerini büyütebilmeleri için özel çalışmalar yaptıklarını belirtti. Trabzon'un her biri kendi sektöründe öncü konumda olan çok köklü firmalarının bulunduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bu işletmelerin, özellikle de tarım, hayvancılık ve inşaat gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi tüm Karadeniz bölgesinin gelişimi için büyük önem taşıyor. Trabzon'da son 5 yılda ticari nakdi kredilerimizi 2 katına çıkardık Gayri nakdi krediler dahil olmak üzere toplam ticari kredilerimizi 1,16 milyar TL'ye taşıdık. 2017 sonu itibarıyla Trabzon nakdi ticari kredilerde yüzde 10,8, gayri nakdi kredilerde yüzde 10,6, toplam mevduatta yüzde 10,2 pazar payına sahibiz. Bu toplantıdan aldığımız notlarla çalışmalarımızı sürdürecek ve bölgedeki etkinliğimizi artıracağız."