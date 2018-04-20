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Halkbank Genel Müdürü Arslan:

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Üreten Türkiye Toplantıları" ve "Esnaf Lokantası Sohbetleri" kapsamında Trabzonlu esnaf ve KOBİ'lerle buluştu - "Trabzon'da son 5 yılda ticari nakdi kredilerimizi 2 katına çıkardık" - "Yenilikçi işler geliştirmeyi, özellikle de nitelikli iş gücü istihdamını artıracak projelerle bölgeye değer katmayı amaçlayan kim varsa Halkbank şubelerine bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Trabzon'da son 5 yılda ticari nakdi kredileri 2 katına çıkardıklarını belirterek, "Yenilikçi işler geliştirmeyi, özellikle de nitelikli iş gücü istihdamını artıracak projelerle bölgeye değer katmayı amaçlayan kim varsa Halkbank şubelerine bekliyoruz." dedi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre "Üreten Türkiye Toplantıları" ve "Esnaf Lokantası Sohbetleri" kapsamında Türkiye genelinde Esnaf ve KOBİ'lerle buluşmaya devam eden Halkbank'ın yeni durağı Trabzon oldu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Üreten Türkiye Toplantıları" kapsamında Trabzon iş dünyasından 700 katılımcının talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Arslan, Trabzonlu firmaların işlerini büyütebilmeleri için özel çalışmalar yaptıklarını belirtti. Trabzon'un her biri kendi sektöründe öncü konumda olan çok köklü firmalarının bulunduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bu işletmelerin, özellikle de tarım, hayvancılık ve inşaat gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi tüm Karadeniz bölgesinin gelişimi için büyük önem taşıyor. Trabzon'da son 5 yılda ticari nakdi kredilerimizi 2 katına çıkardık Gayri nakdi krediler dahil olmak üzere toplam ticari kredilerimizi 1,16 milyar TL'ye taşıdık. 2017 sonu itibarıyla Trabzon nakdi ticari kredilerde yüzde 10,8, gayri nakdi kredilerde yüzde 10,6, toplam mevduatta yüzde 10,2 pazar payına sahibiz. Bu toplantıdan aldığımız notlarla çalışmalarımızı sürdürecek ve bölgedeki etkinliğimizi artıracağız."

- "Trabzonlu firmaları şubelerimize bekliyoruz"

Osman Arslan, Halkbank'ın geçen yıl Trabzon'da, KOBİ kredilerinin de dahil olduğu ticari kredilerde yüzde 27,8 büyüdüğünü altını çizdi.

Trabzon'da 2 bin 500'e yakın sanayi kuruluşu olduğunu belirten Arslan, imalat kapasitesinin yanı sıra Trabzon'un denizyolu, karayolu ve hava yolu ulaşım ağıyla da önemli bir ticaret merkezi olduğunu vurguladı.

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Firmalarımızın dış ticaretteki etkinlikleri artırmak için her türlü desteğe sunmaya kararlıyız. Trabzon'da yenilikçi işler geliştirmeyi, özellikle de nitelikli iş gücü istihdamını artıracak projelerle bölgeye değer katmayı amaçlayan kim varsa Halkbank şubelerine bekliyoruz. Bankamızın yeni ürünleri arasında Endüstriyel Tarım Kredisi, Ortak Kazanç Kredisi, Mobilya Sektörü Destek Kredisi, Su Ürünleri ve Balıkçılık Kredisi, Yeşil Enerji Kredisi, KOBİ'lere İstihdam Destek Kredisi, KOBİ'lere İş Geliştirme Kredisi yer alıyor. Yeni kredi ürünleri, 1 ila 2 yıl arasında değişen anapara ödemesiz dönemler ve 100 baz puandan başlayan faiz indirimi avantajı sunuyor."

- Esnaf Lokantası Sohbetleri Trabzon'da sürüyor

Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Esnaf Lokantası Sohbetleri" kapsamında da şehrin köklü esnaf lokantalarından Konakoğlu Lokantası'nda Trabzonlu esnaf temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Şehrin köklü esnaf lokantalarından Konakoğlu Lokantası’nda gerçekleşen ve yemek yazarı Mehmet Yaşin'in esnaf lokantalarının önemini anlattığı toplantıda Arslan, Trabzon'da 10 yıl önce 62 milyon TL seviyesinde olan esnaf kredi riskini, geçen yıl 316 milyon TL seviyesine taşıdıklarını belirtti.

Arslan, Trabzon'da 49 odaya kayıtlı 25 bin esnafın bulunduğunu ve 7 binden fazla esnafın Halkbank müşterisi olduğunu kaydetti.

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Esnaf Lokantası Sohbetleri Halkbank Osman Arslan Trabzon Üreten Türkiye Toplantıları

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