Halkbank, KOBİ’lerle Üreten Türkiye Buluşmaları'nda buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Halkbank, 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla geleneksel Üreten Türkiye Buluşmaları’na yeniden başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, 80. kuruluş yıl dönümünde Üreten Türkiye Buluşmaları’na Bursa’dan başladı. Bankanın sanayiciler ve KOBİ’lerle buluştuğu geleneksel Üreten Türkiye Buluşmaları’nın Bursa ayağına 500’ün üzerinde davetli katıldı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, katılımcılarla bankanın Bursa’ya yönelik finansal desteklerini ve gelecek hedeflerini paylaştı. Toplantıda, Prof. Dr. Emre Alkin de dünya ve ülke ekonomisini değerlendirerek geleceğe dair öngörülerde bulundu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Bursa’nın eşsiz doğal güzellikleri, köklü kültürel mirası ve gelişmiş sanayisiyle ülkeye en çok değer katan şehirlerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“TİM verilerine göre, Bursa’da geçtiğimiz yıl 14 milyar dolar seviyesinde ihracat yapıldı. Bir başka deyişle, Türkiye ekonomisine giren her 10 dolardan biri Bursa’dan geliyor. Bursa’daki Organize Sanayi Bölgelerinde bugün, 2 bin 150 firma 150 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Ülkemizin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Bursa’ya ihtiyaç duyduğu finansal desteği sağlamak için biz de büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bursa’daki nakdi ticari kredi hacmimizi son 5 yılda yüzde 192 artırarak 7 milyar TL’ye yükselttik.”