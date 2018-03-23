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Halkbank, KOBİ’lerle Üreten Türkiye Buluşmaları'nda buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:17 | Son Güncelleme

Halkbank Genel Müdürü Arslan: - "Bursa’da ticari kredilerde yüzde 14,1, gayri nakdi kredilerde yüzde 12,5, toplam mevduatta yüzde 12 pazar payına sahibiz. Hedefimiz, Bursa’da ticari kredi, gayri nakdi kredi ve mevduat pazar payımızı 2019’da yüzde 20’ye çıkarmak. Bu hedeflerimizi Bursa’daki 37 şubemiz ve 550 çalışanımızın etkin performansıyla gerçekleştireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Halkbank, 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla geleneksel Üreten Türkiye Buluşmaları’na yeniden başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, 80. kuruluş yıl dönümünde Üreten Türkiye Buluşmaları’na Bursa’dan başladı. Bankanın sanayiciler ve KOBİ’lerle buluştuğu geleneksel Üreten Türkiye Buluşmaları’nın Bursa ayağına 500’ün üzerinde davetli katıldı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, katılımcılarla bankanın Bursa’ya yönelik finansal desteklerini ve gelecek hedeflerini paylaştı. Toplantıda, Prof. Dr. Emre Alkin de dünya ve ülke ekonomisini değerlendirerek geleceğe dair öngörülerde bulundu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Bursa’nın eşsiz doğal güzellikleri, köklü kültürel mirası ve gelişmiş sanayisiyle ülkeye en çok değer katan şehirlerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“TİM verilerine göre, Bursa’da geçtiğimiz yıl 14 milyar dolar seviyesinde ihracat yapıldı. Bir başka deyişle, Türkiye ekonomisine giren her 10 dolardan biri Bursa’dan geliyor. Bursa’daki Organize Sanayi Bölgelerinde bugün, 2 bin 150 firma 150 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Ülkemizin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Bursa’ya ihtiyaç duyduğu finansal desteği sağlamak için biz de büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bursa’daki nakdi ticari kredi hacmimizi son 5 yılda yüzde 192 artırarak 7 milyar TL’ye yükselttik.”

- Bursalı KOBİ’lere özel kredi ürünleri

Arslan, Halkbank’ın Bursa’da kullandırdığı, KOBİ kredilerini de kapsayan toplam ticari kredi hacminin yüzde 29,2 büyüyerek 8,7 milyar TL’ye yükseldiğini aktararak, “Bursa’da ticari kredilerde yüzde 14,1, gayri nakdi kredilerde yüzde 12,5, toplam mevduatta yüzde 12 pazar payına sahibiz. Hedefimiz, Bursa’da ticari kredi, gayri nakdi kredi ve mevduat pazar payımızı 2019’da yüzde 20’ye çıkarmak. Bu hedeflerimizi Bursa’daki 37 şubemiz ve 550 çalışanımızın etkin performansıyla gerçekleştireceğiz. Bu amaçla Bursa’daki KOBİ’lerin ve önde gelen sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik özel ürünler sunacağız. Üreten Türkiye Buluşması’nda bu ürünleri de ilk kez tanıtma fırsatı yakaladık.” değerlendirmesinde bulundu.

- Esnaf Lokantası Sohbetleri’ni başlattı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Üreten Türkiye Buluşması’nın ardından şehrin köklü esnaf lokantalarından Lalezar Türk Mutfağı’nda, Bursalı esnaf temsilcileriyle öğle yemeğinde buluştu. İlk kez Bursa’da düzenlenen Esnaf Lokantası Sohbetleri’ne yemek yazarı Mehmet Yaşin de katıldı. Yaşin, yemekte esnaf lokantalarının önemini anlattı.

Osman Arslan, Bursa’da 104 odaya kayıtlı 65 bin esnaf olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Türkiye’de en çok esnafın bulunduğu 5 ilden biri Bursa’dır. 3 milyon kişinin yaşadığı şehirde her 50 kişiden biri esnaf. Bursa’da neredeyse her 10 kişiden biri, bir esnaf dükkanın geliriyle yaşamını sürdürüyor. Esnafa sıfır faizle başlayan ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sağlayan krediler sunuyoruz. 2017 yılında Bursa’da esnaf kredisi risk bakiyemiz 1,1 milyar TL seviyesine, kredili müşteri sayımız yaklaşık 19 bine ulaştı.”

Halkbank’ın yeni ürünleri arasında Otomotiv Yan Sanayi Destek Kredisi, Savunma Sanayi Destek Kredisi, KOBİ’lere Enerji Veren Kredi, Elektronik Ürün Senedi Karşılığı (ELÜS) Kredi ve Endüstriyel Tarım Kredisi yer alıyor. Bankanın yeni kredi ürünleri, 1 ila 2 yıl arasında değişen ödemesiz dönemler ve 100 baz puandan başlayan faiz indirimi avantajıyla dikkati çekiyor.

Halkbank, çok yakında hayata geçecek KOBİ’lerin e-ihracat yapmalarını kolaylaştıracak E-İhracat Destek Projesi ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Banka, yeni E-İhracat Destek Projesi ile binde 5 olan e-ihracat payını yüzde 5’e çıkarma hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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