Halkbank, KOBİ’lerle Üreten Türkiye Buluşmaları'nda buluşuyor

“TİM verilerine göre, Bursa’da geçtiğimiz yıl 14 milyar dolar seviyesinde ihracat yapıldı. Bir başka deyişle, Türkiye ekonomisine giren her 10 dolardan biri Bursa’dan geliyor. Bursa’daki Organize Sanayi Bölgelerinde bugün, 2 bin 150 firma 150 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Ülkemizin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Bursa’ya ihtiyaç duyduğu finansal desteği sağlamak için biz de büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bursa’daki nakdi ticari kredi hacmimizi son 5 yılda yüzde 192 artırarak 7 milyar TL’ye yükselttik.”

Osman Arslan, Bursa’da 104 odaya kayıtlı 65 bin esnaf olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Türkiye’de en çok esnafın bulunduğu 5 ilden biri Bursa’dır. 3 milyon kişinin yaşadığı şehirde her 50 kişiden biri esnaf. Bursa’da neredeyse her 10 kişiden biri, bir esnaf dükkanın geliriyle yaşamını sürdürüyor. Esnafa sıfır faizle başlayan ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sağlayan krediler sunuyoruz. 2017 yılında Bursa’da esnaf kredisi risk bakiyemiz 1,1 milyar TL seviyesine, kredili müşteri sayımız yaklaşık 19 bine ulaştı.”

Halkbank’ın yeni ürünleri arasında Otomotiv Yan Sanayi Destek Kredisi, Savunma Sanayi Destek Kredisi, KOBİ’lere Enerji Veren Kredi, Elektronik Ürün Senedi Karşılığı (ELÜS) Kredi ve Endüstriyel Tarım Kredisi yer alıyor. Bankanın yeni kredi ürünleri, 1 ila 2 yıl arasında değişen ödemesiz dönemler ve 100 baz puandan başlayan faiz indirimi avantajıyla dikkati çekiyor.

Halkbank, çok yakında hayata geçecek KOBİ’lerin e-ihracat yapmalarını kolaylaştıracak E-İhracat Destek Projesi ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Banka, yeni E-İhracat Destek Projesi ile binde 5 olan e-ihracat payını yüzde 5’e çıkarma hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.