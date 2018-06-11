Halkbank soruşturması... Kerim Yılmaz'ın tweet'ine 3 yıl istendi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) SOSYAL medya hesabında ABD'de karara bağlanan bir davada Halkbank'a ceza verildiğini iddia eden Kerim Yılmaz hakkında, "İtibarın korunması" ve "itibarın zedelenmesi" suçlarından 3 yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

ABD'de karara bağlanan bir dava sonrası sosyal medya hesabında Halkbank'ın ceza aldığını iddia eden bir paylaşımda bulunan Kerim Yılmaz hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı. Halkbank'ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu tutuklanan Kerim Yılmaz hakkında dava açıldı. Davanın iddianamesinde, şüpheli Kerim Yılmaz'ın 24 Mayıs 2018 tarihli sosyal medya paylaşımı ile şikayetçi Halkbankası'na yönelik gerçeğe aykırı ve manipülatif paylaşımda bulunduğu savunuldu. Şüphelinin soruşturmaya konu paylaşımı ile elektronik bilgi iletişim araçları ile şikayetçinin itibarını kırabilecek, şöhretine ve servetine zarar verebilecek asılsız haber yaydığı belirtilen iddianamede, "Bu suretle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 74 ve 158/1 maddesine muhalefet ettiği" kaydedildi.