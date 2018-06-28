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HALKBANK'IN 'İTİBARININ ZEDELENMESİ' DAVASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

    Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA  Halkbank'ın, ABD'de karara bağlanan bir soruşturma kapsamında ceza aldığına yönelik sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunduğu iddiası ile hakkında, "İtibarın zedelenmesi" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kerim Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı.  İstanbul Anadolu 51.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Halkbank'ın, ABD'de karara bağlanan bir soruşturma kapsamında ceza aldığına yönelik sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunduğu iddiası ile hakkında, "İtibarın zedelenmesi" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kerim Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı.
İstanbul Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, soruşturma kapsamında 30 Mayıs tarihinde tutuklanan ve 12 Haziran tarihinde de tahliye edilen tutuksuz sanık Kerim Yılmaz katılmadı. Kerim Yılmaz ve müşteki Halkbank'ı temsilen avukatlar duruşmada hazır bulundu.

BANKA TWEET'TEN SONRA HİSSELERİNİN DEĞERİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Davaya katılan Halkbank'ın avukatı Utku Şimşek, atılan tweet nedeni ile borsada işlem gören hisse senetlerinin değerinin düştüğünü belirterek, şüphelinin cezalandırılmasını, bankanın davaya katılmasına karar verilmesini istedi.

'MÜŞTEKİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜN KANITLANMASI GEREKİR'
Sanığın avukatı Ömer Kavilli ise atılan tweet nedeniyle hisselerin düştüğü yönündeki iddianın soyut olduğunu savunarak, "Banka hisseleri bu tweet nedeni ile hangi rakamdan hangi rakama düşmüş olduğunun hiçbir belgesini sunmamışlardır. Bu yönüyle müşteki iddiası soyuttur. Müştekinin zarar gördüğünü kanıtlaması gerekir. Davaya katılma talebinin reddine karar verilsin" dedi.
Bankanın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabından attığı mesaj ile ABD'de sonuçlanan bir davadan sonra Halkbankası'nın yüklü miktarda para cezasına çarptırıldığını, Halkbank'ın bu mesaj nedeni ile şüpheliden şikayetçi olduğu belirtiliyor. Şüphelinin şikayetçi hakkında şikayete konu paylaşım ile manipülatif paylaşımda bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanık hakkında, "İtibarın korunması" ve "İtibarın zedelenmesi" suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması isteniyor

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