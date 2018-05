Halkbank'tan 790 milyon TL net kar

Finansmanın daha önemli hale geldiği bu dönemde, geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle ticari kredilerde önemli bir artış sağladıklarını bildiren Arslan, "Yer aldığımız her platformda reel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştirdik. Yılın kalan bölümünde de hız kesmeyecek ve Türkiye ekonomisinin en etkin oyuncularından biri olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

“Finansal faaliyetlerimiz ekonomik büyümeye katkı sağlarken, ekonomik büyüme de finansal performansımızı olumlu etkiliyor. Bugün KOBİ Bankacılığının hemen her alanında öncü durumdayız. Geçtiğimiz yıl KGF kefaletli kredi kullandırımında tüm bankalar arasında ilk sırada yer almıştık. Bu yıl da belirlenen limitin tamamını, tahsis edilen alanlara kısa süre içinde kullandırmayı başardık. Aynı şekilde, altı banka olarak TOBB ile imzaladığımız protokol kapsamında KOBİ’lere destek olmak için geliştirilen Nefes Kredisi kullandırımında da ilk sırada yer alıyoruz. KOBİ Bankacılığı alanındaki gücümüzü ve öncülüğümüzü korumaya devam ederek, reel sektörün en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz."

Halkbank’ın sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda hayatın her alanında bulunduğunu ve önceliklerinin her zaman çocuklar olduğunu belirten Arslan, "Adını taşımaktan gurur duyduğumuz halkımıza layık olma ve hayatın her alanına değer katma arzusuyla tüm varlığımızla çalışıyoruz. 80 yıldır taşıdığımız bu kültürü 23 Nisan’a da taşıdık, ‘Çocuklar İster Halkbank Yapar’ anlayışıyla bir proje tasarladık. Proje kapsamında çocuklarımızın dileklerini toplayacak, 80 çocuğumuzun yüzünü güldürmek için hayallerini gerçekleştireceğiz. Biz hayatta çocukların mutluluğundan daha büyük bir kar görmüyoruz." ifadelerini kullandı.