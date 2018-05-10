Halkbank'tan 790 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Halkbank'ın 3 aylık net karı 790 milyon TL oldu.

Halkbank açıklamasına göre, banka, 2017 yılının sonuna göre gayri nakdi kredilerini de içeren toplam kredilerini yüzde 7,5 artırarak 280,2 milyar TL’ye taşıdı. Bankanın KOBİ kredilerinin de dahil olduğu ticari kredileri, aynı dönemde yüzde 8,1 artış göstererek 174 milyar TL’ye yükseldi. Bilanço büyüklüğünü yüzde 4,8 artırarak 320,1 milyar TL'ye çıkaran Halkbank, KOBİ'lerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelik yenilikçi ürünler tasarlamayı sürdürerek KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 15,5’e taşıdı.

Öz kaynakları da aynı dönemde yüzde 4 artan Halkbank'ın 3 aylık net karı ise 790 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sisteminin Türkiye'de ekonomik büyümenin en güçlü aktörlerinden biri olarak bu yıl da stratejik önemini koruduğunu belirti.

Finansmanın daha önemli hale geldiği bu dönemde, geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle ticari kredilerde önemli bir artış sağladıklarını bildiren Arslan, "Yer aldığımız her platformda reel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştirdik. Yılın kalan bölümünde de hız kesmeyecek ve Türkiye ekonomisinin en etkin oyuncularından biri olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.