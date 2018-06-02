Halkbank'tan Cizreli çocuklara bisiklet hediyesi

Halkbank tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde 136 öğrenciye bisiklet hediye edildi.
Halkbank Genel Müdürlüğünce "Çocuklar ister Halkbank yapar" etkinliği kapsamında Cizre'nin Zoran Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 136 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.
Halkbank'ın 80. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, çocukların dileğinin gerçekleşmesi için başlatılan proje ile köy çocuklarına ulaşıldı. Bisikletleri öğrencilere, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil ve Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan verdi.
Projeden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Arıcan, "Halkbank'ın düzenlemiş olduğu bu etkinlikten dolayı genel müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı böyle mutlu görmek bizleri de ayrıca mutlu etti. Bundan sonra da çocuklarımızın yüzleri gülmeye devam edecek." dedi.
Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var
İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Esad ve YPG anlaştı!
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum