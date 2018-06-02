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Halkbank'tan Cizreli çocuklara bisiklet hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

Halkbank'tan Cizreli çocuklara bisiklet hediyesi

Halkbank tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde 136 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Halkbank Genel Müdürlüğünce "Çocuklar ister Halkbank yapar" etkinliği kapsamında Cizre'nin Zoran Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 136 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.

Halkbank'ın 80. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, çocukların dileğinin gerçekleşmesi için başlatılan proje ile köy çocuklarına ulaşıldı. Bisikletleri öğrencilere, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil ve Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan verdi.

Projeden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Arıcan, "Halkbank'ın düzenlemiş olduğu bu etkinlikten dolayı genel müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı böyle mutlu görmek bizleri de ayrıca mutlu etti. Bundan sonra da çocuklarımızın yüzleri gülmeye devam edecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cizre

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