Halkbank'tan sosyal medyada yer alan haber ve yorumlara ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Halkbank, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan haber ve yorumlara ilişkin olarak "16 Mayıs 2018 tarihinde ABD'de karara bağlanan davada bankamız taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.
Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde ABD'li yetkili kurumlar tarafından bankamıza önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte haber ve yorumların yapıldığı anlaşılmaktadır. 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD'de karara bağlanan davada bankamız taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi. ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumlar tarafından da Halkbank'a iletilen herhangi bir ceza bildiriminin söz konusu olmadığı bildirilen açıklamada, "Ülkemizin önemli kurumlarından biri olan bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte sosyal medya hesapları üzerinden haksız haber ve yorumların yapılması Bankacılık Kanununun 'İtibarın Korunması' başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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