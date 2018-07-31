HABER

"Halkı baskıyla susturmanın acı sonuçları olur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli, ülkesinde halkı baskıyla susturmanın acı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu

İSTANBUL (AA) - İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli, ülkesinde halkı baskıyla susturmanın acı sonuçları olacağını belirtti.

Kuzey Tahran Bölgesi emniyet amirleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Amuli, "Emniyet güçlerinin görevi, ülkeyi güvenli hale getirmektir, güvenlik değil. Halkı baskıyla susturmanın acı sonuçları olur." dedi.

İran'dan yayın yapan "Esra" haber sitesine göre, Amuli, emniyet güçlerinin çaba göstererek halkı sakinleştirme yoluna gitmeleri ve önleyici tedbirler alarak komploları boşa çıkartmaları gerektiğini vurguladı.

Amuli, nisan ayında Çalışma Bakanı Ali Rebii'yle bir araya geldiği toplantıda ülkedeki ekonomik sorunların olası sonuçlarını değerlendirmiş, "Eğer bu halk kıyam ederse hepimizi denize döker." diye konuşmuştu.

- İran'daki ekonomik kriz

İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protesto gösterilerinin başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!
İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayetullah Cevad Amuli İRAN

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de şiddetli deprem! (Son depremler)

Osmaniye'de şiddetli deprem! (Son depremler)

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

Giresun'da LPG yüklü tanker duvara çarptı! Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı!

Giresun'da LPG yüklü tanker duvara çarptı! Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı!

Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!

Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!

Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!

Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.