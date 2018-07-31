İSTANBUL (AA) - İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli, ülkesinde halkı baskıyla susturmanın acı sonuçları olacağını belirtti.

Kuzey Tahran Bölgesi emniyet amirleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Amuli, "Emniyet güçlerinin görevi, ülkeyi güvenli hale getirmektir, güvenlik değil. Halkı baskıyla susturmanın acı sonuçları olur." dedi.

İran'dan yayın yapan "Esra" haber sitesine göre, Amuli, emniyet güçlerinin çaba göstererek halkı sakinleştirme yoluna gitmeleri ve önleyici tedbirler alarak komploları boşa çıkartmaları gerektiğini vurguladı.

Amuli, nisan ayında Çalışma Bakanı Ali Rebii'yle bir araya geldiği toplantıda ülkedeki ekonomik sorunların olası sonuçlarını değerlendirmiş, "Eğer bu halk kıyam ederse hepimizi denize döker." diye konuşmuştu.

- İran'daki ekonomik kriz

İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protesto gösterilerinin başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

