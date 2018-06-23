"Halkımız Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaktır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türk halkı, Cumhurbaşkanları/Başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı makamında yalnız bırakmayacaktır, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı salt çoğunluğun üstünde güçlü bir Meclis çoğunluğu ile de destekleyecektir." ifadesini kullandı.
Bozdağ, Twitter hesabındaki paylaşımında, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile yürürlüğe girecek cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, millet ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.
Bekir Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Yüce Allah'ın izni, aziz milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yarın, Cumhurbaşkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümet sistemine göre Türk halkının seçtiği ilk cumhurbaşkanı olma şerefini yaşayacaktır.
Türk halkı, Cumhurbaşkanları/Başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı makamında yalnız bırakmayacaktır, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı salt çoğunluğun üstünde güçlü bir Meclis çoğunluğu ile de destekleyecektir."
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için cumhurbaşkanı seçiminde oyunu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde de AK Parti'ye vereceğini bildirdi.
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