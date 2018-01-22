HABER

Halliburton'ın dördüncü çeyrek geliri arttı

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 23:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Enerji devinin dördüncü çeyrek geliri yüzde 47,8 artarak 5,94 milyar dolara ulaştı

ABD'li enerji devi Halliburton'ın, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde gelirinin yüzde 47,8 arttığı bildirildi.

Dünyanın ikinci en büyük petrol sahası hizmetleri şirketi Halliburton'dan yapılan açıklamaya göre, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 47,8 artarak 5,94 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 4,02 milyar dolar gelir elde etmişti.

Halliburton'ın 2016'nın dördüncü çeyreğinde 149 milyon dolar olan zararı ise geçen sene aynı dönemde 824 milyon dolara yükseldi.

Firmanın hisse başına zararı da aynı dönemde 0,17 dolardan 0,94 dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halliburton Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Miller, petrol ve doğalgaz endüstrisinde geçen sene toparlanmanın görüldüğünü ifade ederek, yükselişe geçen petrol fiyatlarının enerji sektöründe faaliyetleri desteklediğini belirtti.

Halliburton'ın dördüncü çeyrek gelirinde yıldan yıla artış görülmesiyle, şirketin New York borsasında hisse başına değeri işlem saatleri içinde 56,29 dolara kadar yükselerek yüzde 6,2 prim yaptı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Erol Köse'den Burak Özçivit'e çok sert eleştiri

Erol Köse'den Burak Özçivit'e çok sert eleştiri

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

Nişanlı kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'nu çaresiz bıraktı

Nişanlı kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'nu çaresiz bıraktı

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! TSK'dan Afrin için yeni cephe

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! TSK'dan Afrin için yeni cephe

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile harekat hakkında bilgilendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile harekat hakkında bilgilendirildi

Son dakika! ABD heyeti Ankara'ya geldi

Son dakika! ABD heyeti Ankara'ya geldi

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.