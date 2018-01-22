Halliburton'ın dördüncü çeyrek geliri arttı

ABD'li enerji devi Halliburton'ın, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde gelirinin yüzde 47,8 arttığı bildirildi.

Dünyanın ikinci en büyük petrol sahası hizmetleri şirketi Halliburton'dan yapılan açıklamaya göre, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 47,8 artarak 5,94 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 4,02 milyar dolar gelir elde etmişti.

Halliburton'ın 2016'nın dördüncü çeyreğinde 149 milyon dolar olan zararı ise geçen sene aynı dönemde 824 milyon dolara yükseldi.

Firmanın hisse başına zararı da aynı dönemde 0,17 dolardan 0,94 dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halliburton Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Miller, petrol ve doğalgaz endüstrisinde geçen sene toparlanmanın görüldüğünü ifade ederek, yükselişe geçen petrol fiyatlarının enerji sektöründe faaliyetleri desteklediğini belirtti.

Halliburton'ın dördüncü çeyrek gelirinde yıldan yıla artış görülmesiyle, şirketin New York borsasında hisse başına değeri işlem saatleri içinde 56,29 dolara kadar yükselerek yüzde 6,2 prim yaptı.

(AA)