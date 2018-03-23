HABER

Haluk Levent'ten HES tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 16:01 | Son Güncelleme

ROCK müzik şarkıcısı Haluk Levent, Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) inşaatına tepki gösterdi.

Haluk Levent'ten HES tepkisi

Bülent DİKTEPE/YENİCE (Karabük), (DHA) - ROCK müzik şarkıcısı Haluk Levent, Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) inşaatına tepki gösterdi.
Bugün akşam vereceği konser için Karabük'e gelen Haluk Levent, dünyadaki tür çeşitliliğinin en fazla olduğu 100 ormandan biri olan Yenice ormanlarındaki doğa ve macera tutkunlarının uğrak yeri Şeker Kanyonu'ndaki Şimşir Deresi'ne yapılması planlanan HES inşaatına karşı çıkan Yenice Platformu üyeleriyle buluştu. Kanyon girişindeki mesire alanında Yenice Platformu Başkanı Mustafa Akay'dan bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Haluk Levent, "HES'lerin özellikle ülkenin çok önemli turizm geliri olabilecek ya da insanların geçimini sağladığı, çocuklarını üniversitelerde okutup, o ırmaktan, o ottan beslendiği, ailelerin olduğu bölgelerde, doğanın en güzel yerlerine kurulmasını ben anlayamıyorum. Buraya, bu cennet vadiye bu nedenle geldim. Yenice halkıyla dayanışmaya geldim. Biz bu HES'lere karşıyız. Kurulabilecek yerler vardır. Doğayı tahrip etmeden, doğayı yaralamadan yapılacak bölgeler de var. Ama işletmelerin, işletmecilerin bazen işine geliyor. 'Çok kolay yoldan birazcık daha kar ederiz' diyorlar. Ama biz Yenice halkıyla beraberiz, yanındayız ve biz burada HES istemiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haluk Levent'ten HES tepkisiHaluk Levent'ten HES tepkisiHaluk Levent'ten HES tepkisiHaluk Levent'ten HES tepkisi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerel kaynaklar: PKK, Sincar'dan çekiliyor

Yerel kaynaklar: PKK, Sincar'dan çekiliyor

Teröristlerin korkulu rüyası olacaklar! Nefes kestiler!

Teröristlerin korkulu rüyası olacaklar! Nefes kestiler!

Eşinin, otomobiline bomba koyduğu kadın konuştu

Eşinin, otomobiline bomba koyduğu kadın konuştu

2018 Kandil tarihleri: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi tarihleri nedir? İşte dini günler takvimi

2018 Kandil tarihleri: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi tarihleri nedir? İşte dini günler takvimi

Batman'da hareketlilik! Sason'da bir grup terörist kıstırıldı

Batman'da hareketlilik! Sason'da bir grup terörist kıstırıldı

Avrupa'daki Türk gençlerine 'evlenin' önerisi

Avrupa'daki Türk gençlerine 'evlenin' önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.