Şanlıurfa'da petrol boru hattında hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığın ekipleri, ham petrol boru hattında hırsızlık yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde 42 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri, adreslerde yaptıkları aramada, petrol hırsızlığında kullanıldığı belirlenen 4 kamyon, 3 tır çekicisi, toprağa gömülü 4 tank, 93 bin 800 litre ham petrol, matkap, boru vanası, boru kelepçesi ve akaryakıt tabancası ele geçirdi.
Operasyonda ham petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları belirlenen 28 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
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