Hamam köyünde imece usulü mezarlık temizliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hamam Köyü Mezarlığı vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizlendi.
Mezarlığın temizlenmesi için bir araya gelen köylüler, mezarlıktaki yabani otları temizleyip, ağaçları budadılar.
Köy Muhtarı Ahmet Çalışkan, her yıl mezarlığı köy halkıyla birlikte imece usulü temizlediklerini, belirterek, ”Halkımızla el ele vererek mezarlıkta kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdik. Yabancı otları çapa yaparak temizledik. Ağaçları budadık ve rahat geçilebilmesi için mezar aralarını açtık. Artık halkımız mezar ziyaretinde olsun, cenaze defninde olsun mezarlarının başına kadar rahat bir şekilde gidip gelebileceklerdir. Ayrıca imece usulü yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki sulama kanallarının da temizliğini bitirdik. Mezarlık ve sulama kanalı temizletilmesi çalışmalarına destek veren ve emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.(MA-EFE)
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