Hamam yılsonuna tamam

Osmanlı Hamamı inşaatında incelemelerde bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy merkezde yıllar öncesinde hamam vardı. Bizler de yok olan bu değeri ilçemize tekrar canlandırıyoruz” dedi.

Osmanlı Hamamı inşaatının yılsonunda tamamlanarak hizmete gireceğini söyleyen Başkan Hasan Togar, “Hamam inşaatımız hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Betonarmesi ve kaba inşaatı önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Tekkeköy’de yıllar önce dahi var olan ve zamanla tahrip olup yıkılan hamam tekrar ilçe sınırlarımızda hayat buluyor. Bu önemli projemiz ile Türk kültürünün, geleneklerinin bir parçası ilçemizde tekrar canlanacak ve turizm açısından da ilçemize büyük katkılar sağlayacak. Bizlerin tarihi ile hamam kültürü iç içe girmiş ve bir birini tamamlayan önemli değerdir. Çünkü bizlerin yaşamında kültüründe hamamlar sadece bir yıkanma yeri değil, daha ötesi sağlık - sıhhat, sosyal ve kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezlerdir. Dünyanın neresinde olursa olsun hamam dendiği zaman ilk akla Osmanlı ve Türkler gelir. Çünkü hamamların asıl yapısında olan hamamlara farklı özellikler yükleyen kazanımlar sosyal, kültürel gelenekleri ve uygulamaları Türklerle birlikte yerleşmiş ve günümüze kadar taşınmıştır. Bundan dolayıdır ki, hamam denince Türkler, Türkler denince hamam akla gelmektedir. Tekkeköy Belediyesi olarak bizlerde halkımızın talepleri doğrultusunda ilçemizde yıllar öncesinde dahi var olan ve sonradan yıkılıp kaybolan hamamı tekrar kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.