Hamam yılsonuna tamam

Osmanlı Hamamı inşaatında incelemelerde bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy merkezde yıllar öncesinde hamam vardı. Bizler de yok olan bu değeri ilçemize tekrar canlandırıyoruz” dedi.
Osmanlı Hamamı inşaatının yılsonunda tamamlanarak hizmete gireceğini söyleyen Başkan Hasan Togar, “Hamam inşaatımız hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Betonarmesi ve kaba inşaatı önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Tekkeköy’de yıllar önce dahi var olan ve zamanla tahrip olup yıkılan hamam tekrar ilçe sınırlarımızda hayat buluyor. Bu önemli projemiz ile Türk kültürünün, geleneklerinin bir parçası ilçemizde tekrar canlanacak ve turizm açısından da ilçemize büyük katkılar sağlayacak. Bizlerin tarihi ile hamam kültürü iç içe girmiş ve bir birini tamamlayan önemli değerdir. Çünkü bizlerin yaşamında kültüründe hamamlar sadece bir yıkanma yeri değil, daha ötesi sağlık - sıhhat, sosyal ve kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezlerdir. Dünyanın neresinde olursa olsun hamam dendiği zaman ilk akla Osmanlı ve Türkler gelir. Çünkü hamamların asıl yapısında olan hamamlara farklı özellikler yükleyen kazanımlar sosyal, kültürel gelenekleri ve uygulamaları Türklerle birlikte yerleşmiş ve günümüze kadar taşınmıştır. Bundan dolayıdır ki, hamam denince Türkler, Türkler denince hamam akla gelmektedir. Tekkeköy Belediyesi olarak bizlerde halkımızın talepleri doğrultusunda ilçemizde yıllar öncesinde dahi var olan ve sonradan yıkılıp kaybolan hamamı tekrar kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
“Hamam projesi ilçeye birçok kazamın sağlayacak”
Hamam projesinin birçok farklı kazanımlar sağlayacağına dikkat çeken Başkan Togar, “Hamam projemiz ilçemize turizm, kültür, sağlık, hijyen, paylaşım ve sosyalleşme gibi birçok avantajlar sağlayacak. Hamamımızı ilçemizin tam orta noktası sayılan her yönden ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği 19 Mayıs Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik bir arsaya konuşlandırdık. Etrafında 4 bin beş yüz metre kare yeşil alanı bulunan ve Osmanlı mimarisi ve motifleriyle süslenerek yapılacak hamamımızın yanına birde 300 metre karelik açık yüzme havuzu inşa edeceğiz. Hamam projemizin inşaat alanı 1100 metre kare olup, karşısında 2000 metre kare açık otopark yer alacak. Proje kapsamında hamamımızın içerisinde havuz, sauna, tuz odası, buhar odası, masaj odası ve şok havuzu başta olmak üzere birçok donatı da bulunacak. İlçemizin en merkezi konumlu mahallesinde hayata geçiremeye başladığımız Osmanlı Hamamımız ile bölgemizde kültürel, sosyal ve sağlık yönünden önemli bir eksikliği daha gidermiş olacağız. Yani yıllar önce ilçemizde olan ve bugün yok olmuş bir değerimizi tekrar ilçemize armağan edeceğiz. Betonarmesi neredeyse tamamlanan hamam projemizi yılsonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaya hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
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