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Hamamlara fuhuş baskını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 10:32 | Son Güncelleme

Antalya'da çok sayıda hamam, masaj salonu ve otele fuhuş baskını yapıldı. Operasyonda 68 adres mühürlendi.

Hamamlara fuhuş baskını!

Antalya'da fuhuş yapıldığı belirlenen çok sayıda ev, işyeri ve otel mühürlenerek kapatıldı.

68 ADRES MÜHÜRLENDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 61 adreste bulunan 13 otel toplamda 480 gün, 4 hamam ve masaj salonu 300 gün, 3 pansiyon toplamda 90 gün kapatıldı.

Ayrıca ev olarak kullanılan 1 iş yeri 30 gün, 46 ev ile 1 iş yeri ise bin 200 gün Fuhuşla Mücadele Komisyonu'nca kapatılarak mühürlendi.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyonu Antalya Hamam

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