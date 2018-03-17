Hamamlara fuhuş baskını!

Antalya'da fuhuş yapıldığı belirlenen çok sayıda ev, işyeri ve otel mühürlenerek kapatıldı.

68 ADRES MÜHÜRLENDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 61 adreste bulunan 13 otel toplamda 480 gün, 4 hamam ve masaj salonu 300 gün, 3 pansiyon toplamda 90 gün kapatıldı.

Ayrıca ev olarak kullanılan 1 iş yeri 30 gün, 46 ev ile 1 iş yeri ise bin 200 gün Fuhuşla Mücadele Komisyonu'nca kapatılarak mühürlendi.