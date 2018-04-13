Nisan ve Mayıs ayı programları belli olan Hamamönü Söyleşileri’ne bahar geldi. Altındağ Belediyesinin Tarihi Kabakçı Konağı’nda düzenlendiği söyleşiler dopdolu etkinliklerle Ankaralı sanatseverleri ağırlayacak.

Hamamönü Söyleşileri, yine en seçkin sanatçılara, edebiyatçılara ve akademisyenlere kapı açacak. Unutulmaz kültür akşamları her akşam 19.00-21.00 saatleri arasında Hamamönü’nde yaşanacak. Söyleşilerin Ankara’nın kültür, sanat ve edebiyat hayatına önemli katkı sağladığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, tüm Ankaralıları Hamamönü’ne davet etti. Başkan Tiryaki, sanat dolu akşamlara yıllardır Hamamönü’nde tanıklık ettiklerini söyleyerek Hamamönü Söyleşileri’nin sanata yön verdiğini vurguladı.

Hem Nisan hem de Mayıs ayında en güzel dörtlükler Hamamönü sokaklarını çınlatacak. Başkentte Dem Vakti Şiirleri, Kabakçı Konağı Şiir Dinletileri, Şah-ı Şiirler, Şiir Dinletisi, Bir Şiirdir Anadolu ve Kabakçı Konağı Şiir Dinletileri isimli programlarla Ankaralı vatandaşlar şiire adeta doyacak. Ayrıca 3. Türk Dünyası Şairler Buluşması da yine Hamamönü’nde gerçekleşecek. Kulakların pasını silecek programlar ise, Yürek Titreten Nağmeler ve Eskimeyen Türküler olacak. Hamamönü Söyleşileri’nde edebi sohbetlere de yer verilecek. Bir İz Akşamı, Edebiyatımızda Gül ve Lale ile Mürekkebi Kurumadan isimli programlarda edebiyat konuşulacak.

Balkanlara ait en güzel fotoğraflar Nisan ayında Hamamönü’nde sergilenecek. Fotoğrafçı Gözüyle Balkanlar etkinliği fotoğraf tutkunlarını Hamamönü’ne çekecek. Hamamönü Söyleşileri tarihe de ayrı bir yer açacak. Akıllarda soru işareti bırakan tarihi olaylar Tarih Söyleşileri’nde cevap bulacak. Ayrıca Tarihte Türk Dünyası ise tarihe ışık tutacak olan bir diğer program olacak. Kitap okumayı sevenler, Okuma Kültürü ve Kitap Medeniyeti isimli etkinlikte soluğu alacak. Ankara’da kültürün beşiği Hamamönü Söyleşileri’nde eski Türk kültürü de masaya yatırılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise coşkuyla kutlanacak.