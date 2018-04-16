Hamamyolu’nda halk oyunları provası

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi, 6 Mayıs’ta yapacakları gösteri öncesinde Hamamyolu Caddesi’nde prova yaptı.
Prova gösterisine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ve çok sayıda Eskişehirli de katıldı. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Halk Oyunları Ekibi, Oktay Şahin’in eğitmenliğinde çalışmalarına devam ediyor. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde Halk Dansları Gösterisi yapacak olan ekip, provasını Hamamyolu Caddesi’nde yaptı. 51 kişiden oluşan ekip; Eskişehir, İzmir ve Van yöresinden halk oyunları oynadı.
Öte yandan provalara Eskişehirliler yoğun ilgi gösterirken, Hamamyolu Caddesi renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Eskişehirlilerin bir kısmı kendini müziğin ritmine kaptırırken, bir kısmı ise cep telefonları ile gösteriyi görüntüledi.
Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi
Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti
Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum