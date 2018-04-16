Hamamyolu’nda halk oyunları provası

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi, 6 Mayıs’ta yapacakları gösteri öncesinde Hamamyolu Caddesi’nde prova yaptı.

Prova gösterisine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ve çok sayıda Eskişehirli de katıldı. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Halk Oyunları Ekibi, Oktay Şahin’in eğitmenliğinde çalışmalarına devam ediyor. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde Halk Dansları Gösterisi yapacak olan ekip, provasını Hamamyolu Caddesi’nde yaptı. 51 kişiden oluşan ekip; Eskişehir, İzmir ve Van yöresinden halk oyunları oynadı.

Öte yandan provalara Eskişehirliler yoğun ilgi gösterirken, Hamamyolu Caddesi renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Eskişehirlilerin bir kısmı kendini müziğin ritmine kaptırırken, bir kısmı ise cep telefonları ile gösteriyi görüntüledi.