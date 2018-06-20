Hamaney FATF üyeliğine karşı çıktı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) katılımına karşı çıkarak, meclise terörle mücadele ve kara para aklanmasının önlenmesi yönünde kendi yasalarını çıkarma çağrısında bulundu.

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda Meclis Başkanı Ali Laricani ve milletvekillerini kabul etti.

İranlı milletvekillerine hitaben konuşan Hamaney, kamuoyunda FATF yasası olarak bilinen ve teröre finansal desteğin engellenmesine yönelik yasada değişiklik yapılmasına dair hazırlanan ve meclisin onayına sunulacak yasa tasarısını değerlendirdi.

Meclise getirilen yasa tasarılarının ülkenin çıkarlarına aykırı olmaması gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Sadece bazı olumlu yönleri göz önünde tutularak sonunun nereye varacağı ve sorunlu olduğunu bildiğimiz anlaşma ya da konvansiyonlar meclisten geçmemelidir." dedi.

FATF gibi konvansiyonları büyük güçlerin kendi çıkarları için hazırladıkları anlaşmalar olarak niteleyen Hamaney, şunları söyledi: