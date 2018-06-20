Hamaney FATF üyeliğine karşı çıktı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) katılımına karşı çıkarak, meclise terörle mücadele ve kara para aklanmasının önlenmesi yönünde kendi yasalarını çıkarma çağrısında bulundu.
İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda Meclis Başkanı Ali Laricani ve milletvekillerini kabul etti.
İranlı milletvekillerine hitaben konuşan Hamaney, kamuoyunda FATF yasası olarak bilinen ve teröre finansal desteğin engellenmesine yönelik yasada değişiklik yapılmasına dair hazırlanan ve meclisin onayına sunulacak yasa tasarısını değerlendirdi.
Meclise getirilen yasa tasarılarının ülkenin çıkarlarına aykırı olmaması gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Sadece bazı olumlu yönleri göz önünde tutularak sonunun nereye varacağı ve sorunlu olduğunu bildiğimiz anlaşma ya da konvansiyonlar meclisten geçmemelidir." dedi.
FATF gibi konvansiyonları büyük güçlerin kendi çıkarları için hazırladıkları anlaşmalar olarak niteleyen Hamaney, şunları söyledi:
"İran gibi bağımsız ülkelerin dayatılan anlaşmayı kabul etmemesi üzerine '150 ülke bu anlaşmayı imzaladı siz neden kabul etmiyorsunuz? şeklinde baskı yapıyorlar."
Hamaney, meclise terörle mücadele ve kara para aklanmasının önlenmesi yönünde kendi yasalarını çıkarma çağrısında bulundu.
ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyeliğine ilişkin bir yasa tasarısı hazırlayarak meclise sunmuştu.
Muhafazakarlar arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklindeki tepkilere neden olan tasarının onay süreci tepkiler üzerine 10 Haziran'da mecliste yapılan oylama sonucunda iki ay ertelenmişti.
Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu olarak da bilinen uluslararası bir kuruluş olan FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.
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