Hamaney nükleer anlaşmanın devamı için şartlarını açıkladı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmanın devamı için İran'ın şartlarını açıkladı.

Başkent Tahran'daki konutunda ülkenin askeri ve siyasi liderlerini kabul eden Hamaney, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, nükleer anlaşma konusuna ve ABD yönetiminden gelen İran aleyhindeki açıklamalara değindi.

ABD'nin İran'a karşı derin düşmanlık beslediğini ancak devrimden bu yana ABD'nin rejime karşı yaptığı tüm saldırıların başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Hamaney, devlet yetkililerinin görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri halinde Washington'un şimdiki saldırılarının da başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

- ABD'nin İran'da rejim değişikliği hedefi

ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a karşı attığı adımların rejim değişikliğini hedeflediğine yönelik söylemlere değinen Hamaney, " Bu yeni bir şey değil. Devrimden bu yana kurdukları bütün komploların amacı rejimi devirmekti ancak bütün bunlarda Tom ve Jerry hikayesinin meşhur kedisi gibi başarısız oldular." dedi.