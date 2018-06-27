İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ülkedeki ekonomik güvenliği bozanlara" karşı yargıya harekete geçme çağrısında bulundu.
İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Laricani ve yargı yetkililerini kabul etti.
Ülkedeki ekonomik kriz ve döviz piyasalarında yaşanan artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamaney, "Halk, iş alanlarında, yaşam ve geçim konusunda güvenli olmalıdır." dedi.
Ülkedeki ekonomik güvenliği ihlal edenlere karşı yargıya çağrıda bulunan Hamaney, "Yargı ekonomik güvenliği bozanlara karşı hareket etmelidir." ifadesini kullandı.
İran'ın başkentindeki "Büyük Tahran Çarşısı"ndaki esnaf, ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan yükselişi protesto etmek amacıyla kepenk kapatma eylemi yapıyor.
Tahran'da onlarca esnaf, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek için pazartesi meclis binası önünde gösteri düzenlemişti. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği gösterilerde bazı eylemciler yaralanmıştı.
- Yargı Erki Başkanı'ndan idam uyarısı
İran Yargı Erki Başkanı Laricani, dün yaptığı bir açıklamada, döviz ve altın piyasasında manipülasyon yapanların idamla yargılanabileceği uyarısında bulunmuştu.
İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklanmıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 9 bin tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor.
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