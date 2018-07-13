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Hamaney'den İstihbarat Bakanı'na uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:22 | Son Güncelleme

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'nin yolsuzluk yapanlarla ilgili açıklamaları ülke lideri Ali Hamaney'in tepkisine neden oldu

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'nin yolsuzluk yapanlarla ilgili açıklamaları ülke lideri Ali Hamaney'in tepkisine neden oldu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, lider Hamaney, bir konuşmasında "yolsuzluk yapanlara karşı sert hareket edilmemesi" yönünde açıklama yapan İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'yi uyardı.

Hamaney, bakanın açıklamalarının "İstihbarat Bakanlığına ve milli ekonomiye zarar verdiğini" söyledi.

İstihbarat Bakanı Alevi'nin 7 Temmuz'da Loristan eyaleti İdari Konsey toplantısında söylediği iddia edilen "Ekonomik yolsuzluk yapanlara karşı sert hareket edilmemeli, onların yolsuzluğunu yol göstererek önlemeliyiz." ifadeleri ülke medyasına yansımıştı.

İran'da önlemeyen yolsuzluk ülkenin en büyük sorunları arasında sayılıyor. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, yolsuzluk meselesinin İran'ı tehdit edecek noktaya ulaştığı uyarısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hamaney İRAN İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi Yolsuzluk

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